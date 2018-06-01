کردستانی ها پیشگام در امور خیریه/رمضان ماه بندگی و عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی در خطبه های نماز جمعه این هفته سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، بیان کرد: مشارکت در امور خیریه و همچنین کمک به افراد نیازمند یکی از سفارشات دین مبین اسلام به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی ما کمک به نیازمندان مورد توجه ویژه قرار گرفته است، عنوان کرد: خوشبختانه مردم استان کردستان در هر شرایطی آماده مشارکت در امور خیریه هستند.

امام جمعه سنندج به حضور پرشور مردم در جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اشاره کرد و گفت: این حضور پرشور بار دیگر ثابت کرد که مردم آماده حمایت از افراد نیازمند در استان کردستان هستند.

وی در ادامه سخنان خود به ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و یادآور شد: ماه رمضان ماه عبادت و بندگی است و باید با روزه‌داری و عبادت بهترین بهره‌گیری را از این ماه مهمانی خدا داشته باشیم.

ماموستا خدایی با بیان اینکه روزه روح و جسم انسان را جلا می‌دهد، گفت: روزه‌داری از واجبات الهی است که خداوند تمام مومنان را به آن دستور داده است.

امام جمعه سنندج همچنین ماه رمضان را ماه رحمت و سعادت برای همه مسلمانان دانست و گفت: همه مسلمانان باید تمام تلاش خود را برای تلاوت قرآن و عبادت در این ماه به کار ببرند و از برکات این ماه به نحو احسن استفاده کنند.

وی از روزه به عنوان یک امانت از سوی حق تعالی برای انسان‌ها نام برد و گفت: دروغ، غیبت، قسم خوردن به دروغ و نگاه کردن به نامحرم موجب ابطال روزه می‌شود.

ماموستا خدایی در ادامه سالگرد شهادت حضرت علی(ع) را به همه مسلمانان جهان تسلیت گفت و ایزود: حضرت علی رالگویی برای تمامی مسلمانان به شمار می روند.

وی همچنین رحلت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی را به ملت ایران اسلامی تسلیت گفت.

امام جمعه سنندج در پایان ضمن اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در جامعه، گفت: خداوند تبارک و تعالی دشمنان اسلام را که از هر سو به مسلمانان فشار می‌آورند نابود سازد و مسلمانان جهان اسلام را سربلند کند.