۱۵خرداد کلید راه نجات اسلام در دوران معاصر/ بصیرت رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های سومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مصلای پیامبر اکرم (ص) شاهرود بابیان اینکه ۱۵خرداد کلید راه نجات اسلام در دوران معاصر است، ابراز داشت: در این روز، انقلاب فرهنگی به مبارزات حق طلبانه علیه رژیم ستم‌شاهی موردحمایت استکبار جهانی تبدیل شد لذا باید این روز را نقطه عطف انقلاب نامید و قدردان خون شهدا و فداکاری‌های نیروهای انقلابی بود.

وی بابیان اینکه امام راحل(ره) حق بزرگی بر گردن همه مردم، ادیان مختلف و مستضعفان جهان دارند، افزود: طی ۲۵سالی که مردم، شخصیت ایشان را شناختند انقلاب اسلامی برکات و بیداری اسلامی و بشریت را شناخت تا جایی که دشمنان انقلاب نیز به این امر معترف هستند.

مسیر انقلاب چیزی شبیه معجزه بود

امام‌جمعه شاهرود بابیان در دوران هر دو رهبری نظام جمهوری اسلامی، کشور با دوران سختی مواجه بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد جنگ تحمیلی و مسائل مختلف بوده‌ایم که رهبری کشور در این دوران چیزی شبیه اعجاز بود و خوشبختانه با هدایت داهیانه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، از آن مسائل و چالش‌ها عبور کردیم.

امینی بابیان اینکه اگر یک مورد از این حوادث پس از انقلاب به یکی از کشورهای دیگر روا می‌شد قطعاً دچار آسیب‌های غیرقابل‌جبران می‌شدند، تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری در تمام دوران حیات خود به نیروهای داخلی تکیه داشت که واکنش واقع‌گرایانه در حوادث ازجمله آن‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: برخی انتظار داشتند تا ایران در جنگ لبنان دخالت کند اما باید گفت در امور هیچ کشوری مداخله نداریم و تنها از مظلوم حمایت می‌کنیم که امام راحل(ره) به‌روشنی این موضوع را تبیین کردند که «انقلاب مستقل است و با شرق و غرب کاری ندارد.»

هدایت هوشمندانه خصوصیت بارز رهبری

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه هر دو رهبری انقلاب یعنی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیش‌بینی‌های لازم را برای آینده داشتند، گفت: امام راحل(ره) صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیسم و مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی را پیش از وقوع پیش‌بینی کردند که این مبین هدایت دیپلماسی و هوشمندانه این بزرگواران است.

امینی در ادامه و بابیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی، عدم مذاکره با امریکا و حتی در پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ نشان می‌دهد پس از انقلاب و حتی در شرایط کنونی هم مأموریت ما در قبال انقلاب تمام نشده است، تأکید داشت: باید قدردان سربازان دیپلماسی باشیم اما از سوی دیگر مسئولان در مسئله برجام باید به دنبال تضمین‌های جدی از اروپا باشند چراکه با خارج شدن آمریکا از تعهدات خود نسبت به اروپا نیز بی‌اعتماد هستیم.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به‌روز قدس اختصاص داد و بابیان اینکه فلسطین مسئله روز دنیا است، ابراز داشت: با توجه به احداث سفارت آمریکا در سرزمین اشغالی فلسطین باید مراسم روز قدس را باشکوه بیشتری نسبت به سنوات قبل برگزار کنیم همچنین باید توجه داشت که امروز بصیرت و وحدت رمز پیروزی است و ما باید بصیرت در بین آحاد مردم رواج دهیم.