هرگونه اقدام برای تضعیف نظام نابخشودنی است/ لزوم هوشیاری در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی ظهر جمعه در بین خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلای اعظم پیامبر اکرم (ص) این شهر بابیان اینکه هر اقدامی برای تضعیف نظام نابخشودنی است، ابراز داشت: استان سمنان و ازجمله شاهرود قاره کوچک در مسیر توسعه و بالندگی قرار دارد و می‌خواهیم با کمک مردم این جایگاه را ارتقا دهیم لذا در مسیر اجرای برنامه‌های دولت نیازمند همراهی همه اقشار و گروه‌های مختلف هستیم.

وی بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی برای خدمت به مردم شکل‌گرفته است، افزود: قابلیت‌ و ظرفیت‌های شهرستان ولایت مدار شاهرود در سایه همدلی و همراهی مردم شکوفا خواهد شد به شرطی که نگذاریم دشمن از دغدغه‌های شما سو استفاده کند.

دشمن اقتدار نظام جمهوری اسلامی را نشانه رفته است

استاندار سمنان بابیان اینکه امروز دشمن اقتدار نظام جمهوری اسلامی را نشانه رفته است، ابراز داشت: ایرانی که از قبل از انقلاب در ساخت حتی یک فشنگ عاجز بود امروز سلاح دوربرد می‌سازد و این خواب را از چشم دشمن ربوده است، لذا درصدد دشمنی علنی با ایران و اسلام برآمدند چراکه ایران مستقل برای آن‌ها قابل‌تحمل نیست.

چاووشی بابیان اینکه دشمن هرروز به بهانه‌ای به دنبال مخدوش کردن اقتدار نظام است، تصریح کرد: یکی از مقامات اسرائیل در مصاحبه خود گفته بود اگر نتوانیم حکومت ایران را ساقط کنیم حداقل باید مردم را به جان هم بیندازیم لذا با شعار تفرقه بیندازد و حکومت کن می‌کوشند تا در بین جوامع و امت اسلامی اهداف خود را پیاده کنند، در شرایطی که دشمن به دنبال تفرقه‌افکنی بین مسلمان است باید بیش‌ازپیش حواسمان جمع باشند.

وی بابیان اینکه روز قدس روز حیات اسلام و مسلمانان است و نباید اجازه دهیم تا شیاطین در بین ما رخنه کنند، افزود: خدای متعال در قرآن می‌فرماید باهم نزاع نکنید که شوکت و اعتبار شما از بین خواهد رفت، لذا بر اساس این آیه شریف باید بیش‌ازپیش بر ضرورت ایجاد وحدت و همدلی در جامعه تأکید کنیم.