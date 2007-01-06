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۱۶ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۵۲

در جشنواره موسیقی فجر برگزار شد

اولین اجرای گروه کر با رهبر جدید

اولین اجرای گروه کر با رهبر جدید

گروه کر دفتر موسیقی روز جمعه پانزده دی ماه در سالن رودکی به اجرای برنامه پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر ، این اولین برنامه گروه کربود که پس از انتصاب "رازمیک اوهانیان" به سمت رهبری این گروه از سه ماه پیش تاکنون ، به روی صحنه رفته است .

در این برنامه گروه کر به اجرای قطعات فولکلور( محلی ) با نامهای ماه بانو ، توبیو ، و نینای و بینا با تنظیم شادروان سرگئی آقاجانیان ، قطعات کلاسیک آوه ماریا ، پانیس آنجلیکوس و سرودهای پیروزی و آزادی پرداختند .

تکخوانی قطعات پیروزی ، پانیس آنجلیکوس و آوه ماریا به ترتیب توسط محمد رضا صادقی ، فرشاد فولادوند و محمد رضا قره تپه انجام گرفت . مدیریت این گروه به عهده حجت الله حسنی است و پیانیست گروه شهرام اسلامی است..

کد مطلب 431150

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