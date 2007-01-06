اولین اجرای گروه کر با رهبر جدید

به گزارش خبرنگار مهر ، این اولین برنامه گروه کربود که پس از انتصاب "رازمیک اوهانیان" به سمت رهبری این گروه از سه ماه پیش تاکنون ، به روی صحنه رفته است .

در این برنامه گروه کر به اجرای قطعات فولکلور( محلی ) با نامهای ماه بانو ، توبیو ، و نینای و بینا با تنظیم شادروان سرگئی آقاجانیان ، قطعات کلاسیک آوه ماریا ، پانیس آنجلیکوس و سرودهای پیروزی و آزادی پرداختند .

تکخوانی قطعات پیروزی ، پانیس آنجلیکوس و آوه ماریا به ترتیب توسط محمد رضا صادقی ، فرشاد فولادوند و محمد رضا قره تپه انجام گرفت . مدیریت این گروه به عهده حجت الله حسنی است و پیانیست گروه شهرام اسلامی است..