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۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

سازمان هواشناسی هشدار داد؛

احتمال جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر/پیش بینی وزش بادشدید

احتمال جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر/پیش بینی وزش بادشدید

سازمان هواشناسی درباره وقوع رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی‌شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در ۱۵ استان کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اخطاریه سازمان هواشناسی آمده است: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی، امروز (۱۱ خرداد) در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان و بخش هایی از خراسان شمالی، فردا (۱۲ خرداد ماه) ماه در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، نیمه شمالی لرستان، مرکزی، غرب و جنوب همدان، گیلان،‌مازندران،خراسان شمالی، قزوین، البرز، دامنه‌های البرز در استان‌های تهران و سمنان و یکشنبه (۱۳ خرداد) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بخش های مرکزی اردبیل، مرکزی، غرب اصفهان، نیمه شرقی لرستان،‌ مازندران، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، دامنه های البرز در استان‌های البرز، تهران و سمنان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ساعات بعداز ظهر امروز (۱۱ خرداد) در استان‌های همدان،‌ مرکزی، قم، البرز، تهران و سمنان و در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۲ و ۱۳ خردادماه) در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق همراه با خیزش گردوخاک خواهد بود. همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه (۱۲ و ۱۳ خرداد) با نفوذ و تقویت جریان‌های شمالی در سواحل دریای خزر و بخش هایی از شمال شرق کشور کاهش ۸ تا ۱۲ درجه ای دما پیش بینی می شود و روز شنبه دریای خزر به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود. 

از این رو توصیه می‌شود جهت کاهش خسارت های احتمالی تمهیدات لازم اتخاذ شود.

کد مطلب 4311500

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