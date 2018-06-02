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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۶:۱۶

هر دو رد کردند؛

واکنش «لوو» و «پوچتینو» به شایعه جانشینی «زیدان»

واکنش «لوو» و «پوچتینو» به شایعه جانشینی «زیدان»

بعد از استعفای زیدان از یوآخیم لوو و مائوریسیو پوچتینو به عنوان اصلی‎ترین گزینه‎‌های جانشینی او یاد شد، اما هر دوی این مربیان این شایعات را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این که زیدان اعلام کرد تصمیم دارد از سمت مربی‌گری تیم فوتبال رئال مادرید استعفا دهد از مائوریسیو پوچتینو و یوآخیم لوو به عنوان گزینه‌های اصلی جانشینی او یاد شد.

سرمربی تاتنهام اما خیلی زود به این موضوع واکنش نشان داد: هیچ کس نمی‌داند فردا قرار است چه اتفاقی برایش بیفتد، خیلی اوقات زندگی شما را در موقعیتی قرار می‌دهد که انتظارش را ندارید. آن‌ها چهار بار در پنج سال اخیر قهرمان لیگ قهرمانان شدند، ۳ بارش هم پشت سر هم بوده است.

وی ادامه داده است: زیدان در مادرید عالی کار کرده و می‌دانم چه حسی دارد. اما من از تیم فعلی‎ام بسیار خوشحالم، البته که تاکید می‎کنم هیچ کس نمی‌داند قرار است چه اتفاقی برایش بیفتد. از پروژه‌ای که باشگاه تاتنهام دارد به وجد آمده‌ام و به همین دلیل همه تمرکزم روی حال حاضر است. اما درباره آینده باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

اخبار دیگر مربوط به مذاکره با یوآخیم لوو بود که او هم به آن واکنش نشان داد: من کاملا این موارد را رد می‎کنم. من اصلا به این موارد توجهی ندارم، مخصوصا که در حال حاضر با تیمم در جام جهانی هستم. من مطمئنم رئال به زودی جانشینی مناسب برای زیدان پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4311586

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