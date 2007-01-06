تولیدات محصولات پتروشیمی به 22 میلیون تن افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز در جمع خبرنگاران گفت : درحال حاضر تولیدات صنایع پتروشیمی 15 میلیون تن است که این رقم به 22 میلیون تن در سال آینده افزایش می یابد و بدین ترتیب عقب ماندگی های سال جاری در سال آینده جبران می شود .

غلامحسین نجابت از افزایش صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد و تاکید کرد : با رشد تولید محصولات پتروشیمی صادرات نیز از 6 به 12 میلیون تن با درآمدی معادل 917 میلیارد دلار افزایش می یابد . وی با اشاره به آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی افزود : این مساله در کمیسیون اصل نود در حال پیگیری است .

به گفته وی ، وزارت نفت مسئول قیمت گذاری محصولات پتروشیمی نیست بلکه شورای اقتصاد ، دولت و مجلس باید در این باره به جمع بندی برسند .

نجابت ادامه داد : کار کارشناسی بر روی این پروژه صورت گرفته و نتیجه آن کاهش اثرات تورمی ، کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و از بین رفتن بازار آزاد است .

وی افزود : رانت 700 میلیارد تومانی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس اعلام شده ناشی از دوگانه بودن قیمت محصولات است .

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به طرح خط لوله شرق که عده ای بر غیر بازده بودن آن تاکید می ورزند ، گفت : این طرح هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده درنتیجه چطور این افراد نسبت به این موضوع تاکید می کنند .

به گفته وی ، این درحالی است که محاسبات حاکی از آن هستند که این پروژه از خط لوله غرب نیز اقتصادی تر است زیرا بعضی ازواحدهای آن به مبادی صادراتی نزدیک تر بوده و کشورهای پاکستان ، افغانستان ، ترکمنستان ، ازبکستان و غیره از مصرف مواد پتروشیمی استقبال بیشتری درمقایسه با کشورهای غرب و شمال غرب می نمایند و این به معنی تضمین بازار محصولات پتروشیمی ایران است .

وی درباره عملکرد این شرکت درتولید محصولات پتروشیمی اضافه کرد: ازابتدای سال تاکنون درمجموع 8/11میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 5/5 میلیارد دلار تولید شده که این رقم تا پایان امسال به 15میلیون تن رسیده و ارزش این حجم کالا نیز 7 میلیارد دلار است .

معاون وزیر نفت در امورپتروشیمی اثرات تحریم را بر صنایع پتروشیمی بی اثر دانست و تاکید کرد : اگرچه از نظر تامین منابع مالی با محدودیت هایی مواجه می شویم اما پیش بینی هایی در این باره شده است .به گفته وی ، از نظر تجهیزات نیز جایگزین هایی وجود دارد درنتیجه این موضوع نگرانی ندارد .

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های صنعت پتروشیمی گفت : مجتمع پتروشیمی زاگرس اواخر دی ماه، مجتمع پتروشیمی غدیر با ظرفیت 630 هزارتن آمونیاک و یک میلیون تن کود اوره اواخر بهمن ماه ، پتروشیمی برزویه نیز اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد .

وی از راه اندازی پتروشیمی جم در تیرماه سال آینده خبر داد و افزود : مشکل پتروشیمی لاله حل شده و پیشرفت فیزیکی پتروشیمی کارون نیز 96 درصد است .وی تصریح کرد : پتروشیمی رازی و آروماتیک سوم نیز خردادماه سال آینده به تولید می رسند .