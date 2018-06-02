مراسم شبهای قدر در ۸۶۲ مسجد آذربایجان غربی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن شبهای قدر اظهارداشت: آیین های بزرگداشت شبهای در بیش از ۸۶۲ مسجد شهری و روستایی استان و نیز هیئت های مذهبی شاخص استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شب های قدر بهترین فرصت برای اظهار بندگی است افزود: یکی از برکات بزرگ خدواند متعال در این شب ها نزول قرآن کریم بر پیامبر أکرم (ص) بوده است همین کتاب مقدس آسمانی که عامل اصلی و منبع معنوی هدایت بشریت در طول اعصار و دورانها بوده است،به همین منظور باید در این شب ها و ایام ماه مبارک رمضان اهتمام ویژه ای به قرائت این کتاب آسمانی کنیم تا خدواند فیوضات معنویش را در این ایام شامل حال بندگاه مخلصش کند.

حجت الاسلام داداش زاده با بیان اینکه شب قدر بر طبق بیان قرآن کریم نامی است برای شبی که در آن قرآن کریم بر قلب نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نازل شد بیان داشت: مراد از قدر، تقدیر و اندازه ‏گیری است و خداوند متعال در این شب حوادث یک سال را تقدیر می ‏کند و زندگی، مرگ، رزق، سعادت و شقاوت انسانها و اموری از این قبیل را در این شب مقدر می‏ سازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی افزود: از امام جعفرصادق (ع) در رابطه با بزرگی شب قدر و برابری یک شب عبادت آن با هزار ماه عبادت سوال شد و آن حضرت فرمودند،عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد.

حجت‌الاسلام داداش زاده بااشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص فضیلت شب قدر تصریح کرد: ما باید قدر شبهای قدر را بدانیم، ساعات و دقایق حتی لحظه های آن را باید غنیمت بدانیم، مردم مومن و روزه دار کشورمان باید با دعا و تزرع بدرگاه خداوند سبحان کاری کنند که انشاءالله قلم تقدیر الهی در شب‌های قدر برای کشور عزیز و آحاد ملت ما تقدیری آن‌چنان که شایسته مردم مومن و عزیز ماست، رقم زده شود.

وی در ادامه به یکی از وظایف تمامی مسلمانان در شب‌های قدر که همان دعا برای فرج امام زمان (عج) است اشاره و خاطرنشان ساخت: از آنجا که دعا سلاح مؤمن است و سرنوشت را تغییر می دهد، در این شب های مبارک، دست به آسمان برده و از خداوند حاجات خود را طلب می‌کنیم و بهترین دعا در این شب ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ما باید در طول ماه رمضان دلهایمان را هرچه می توانیم با ذکر الهی نورانی تر کنیم، تا برای ورود در ساحت مقدس لیلة القدر آماده شویم، شبی که فرشتگان، زمین را به آسمان متصل می‌کنند، دلها را نور باران و محیط زندگی را با نور فضل و لطف الهی منوّر می‌کنند.