۳۳۰ زندانی در استان قزوین نیازمند کمک های خیرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان تاکستان که جمعه شب در یکی از تالار های پذیرایی این شهرستان برگزار شد، گفت: یکی از مصادیق کار خیر و احسان کمک به زندانیان مالی و جرائم غیرعمد همراه با انگیزه الهی و نه به خاطر تحسین و تمجید دیگران است.

وی افزود: در آیات الهی به موضوع احسان و کمک به دیگران فراوان اشاره شده است و این امر احسان و نیکوکاری یک گرایش فطری و غریزی در انسان است که در بین تمام جوامع، ادیان و مذاهب وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: زمانی که انسان دست یک نیازمند را می گیرد و به او نیکی می‌کند در واقع به خودش نیکی کرده است چون با این عمل موجب بخشیده شدن گناهان خود از درگاه خدای متعال می شود که رضایت الهی را نیز در پی دارد.

این مقام قضایی استان بیان کرد: بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان را تهدید می کند پس در برخورد با بسیاری از مجرمین باید تلاش کنیم که زندان آخرین مجازات قرار گیرد.

حجت الاسلام قدرتی در ادامه تصریح کرد: در جلسات متعدد به قضات تاکید کرده ایم در برخورد با مرتکبین جرائم غیر عمد نگاهی ویژه همراه با رافت اسلامی داشته باشند و در چنین جرائمی تلاش کنند تا منجر به سازش شود و از حبس و زندان استفاده نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: زندانی شدن حتی یک انسان برای جامعه ما آسیب های سنگین و جبران ناپذیری را به دنبال دارد، پس باید نگاه جامعه به موضوع حبس و زندان تغییر کند و مردم باید این موضوع را بدانند که زندان در بسیاری از موارد جای مناسبی برای تربیت افراد نیست بلکه بسیاری از مجرمین باید در کنار جامعه اصلاح شوند.

مقام ارشد قضایی استان به برگزاری جشن گلریزان در تمام شهرستان ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۳۰ نفر از زندانیان استان نیازمند کمک مالی هستند که امیدواریم با تلاش مسئولان و خیرین بتوانیم موجبات آزادی این افراد را فراهم نماییم که مجموع بدهی این افراد ۳۴ میلیارد تومان است که امیدواریم با کمک همه شما خیرین در طی سال این مبلغ تامین شود تا موجبات آزادی تعدادی دیگر از زندانیان جرائم غیر عمد استان فراهم شود.

وی در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۶ تعداد ۳۰۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان قزوین با کمک خیرین و ستاد دیه استان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری است که این موضوع در دادگستری استان با جدیت دنبال می شود و تلاشمان بر این است با استفاده از ظرفیت های قانونی همچون مجازات های جایگزین حبس نگذاریم در بسیاری از جرائم تعداد زندانیان افزایش یابد.