به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس خاتون رستمی مدیر تامین برنامه شبکه پرس تی وی با اعلام ویژه برنامه های شب های پیش رو در این شبکه گفت: برای ایام شب های قدر و شهادت حضرت علی (ع) سه مستند با عناوین «کشف اسلام: مرگ» (Discovering Islam: Death)، «هنر و فرهنگ اسلامی در فرانسه» (Islamic Art and Culture in France) و «مسلمانان در آمریکا: بازگرداندن» (Muslims in America: Giving Back) در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مستند دو قسمتی «در سایه خورشید» (In the Shade of the Sun) نیز به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه از شبکه پرس تی وی پخش می شود.

رستمی درباره ویژه برنامه های شبکه پرس تی وی به مناسبت روز قدس نیز اظهار کرد: برنامه «خورشید طلوع خواهد کرد» (The Sun Will Rise) که جمعه هر هفته با محوریت بررسی مسایل فلسطین روی آنتن می رود در ۲ قسمت به بحث و بررسی و بزرگداشت روز جهانی قدس اختصاص خواهد یافت. همچنین ۲ مستند «در قلب محاصره» (At the Heart of a Siege: The Voice of Women) و «اسرائیل بالاتر از قانون: مجازات جمعی» (Israel Above the Law: Collective Punishment) از تولیدات شبکه نیز به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس روی آنتن خواهد رفت.

وی در پایان گفت: پخش ویژه برنامه های خبری و تحلیلی زنده همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره) در تهران و راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و لندن از دیگر برنامه های شبکه پرس تی وی به شمار می رود.