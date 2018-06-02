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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲:

۲۴ هزار تن کلزا از کشاورزان مازندران خرید تضمینی شد

۲۴ هزار تن کلزا از کشاورزان مازندران خرید تضمینی شد

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: میزان خرید تضمینی کلزا از کشاورزان مازندران در سال زراعی جاری به ۲۴ هزار و ۶۰۹ تن به ارزش ۷۴۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری با اشاره به خرید ۲۴ هزار و ۶۰۹ تن کلزا در مازندران اظهار داشت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون مبلغ ۱۷۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال از مطالبات کشاورزان کلزاکار مازندرانی از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد وتا زمانی که کشاورزان عزیز، کلزا برای تحویل داشته باشند مراکز خرید دائر خواهند بود.

جعفری در ادامه به خرید تضمینی گندم در استان مازندران اشاره کرد و گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سال جاری (۶ خرداد) تاکنون ۵۶۱  تن و ۲۸۰ کیلوگرم گندم به ارزش هفت میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال از گندم کاران استان خریداری شد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان مازندرانی خریداری شود.

جعفری به نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری بر اساس ۲ درصد افت غیرمفید و ۴ درصد افت مفید ۱۳ هزار ریال تعیین‌شده است.

وی در پایان تصریح کرد: خرید تنها از کشاورزانی صورت می‌گیرد که نام آن‌ها در سامانه پهنه‌بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت‌شده باشد.

کد مطلب 4311928

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