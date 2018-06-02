انتشار عکس دختر ملک عبدالله جنجال آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، گزارش های رسیده حاکی است که انتشار عکس هیفا بنت عبدالله آل سعود دختر ملک عبدالله شاه پیشین سعودی روی جلد مجله عربی ووگ پس از دستگیری فعالان حقوق زن در این کشور، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده است.

روی این مجله عکس شاهزاده هیفا بنت عبدالله آل سعود با دستکش چرمی و کفش پاشنه بلند پشت فرمان یک ماشین به چاپ رسیده است.

این شماره از مجله ووگ عربی در آستانه لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان منتشر شده است. تبلیغ ووگ عربی برای اصلاحات در عربستان زمانی صورت گرفته که شماری از فعالان حقوق زن در این کشور بازداشت شده‌اند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در حرکتی اعتراضی روی جلد ووگ عربی را با تصاویر فعالان بازداشت شده منتشر کرده‌اند.

شاهزاده سعودی در مصاحبه با مجله ووگ گفته است شماری از چهره‌های محافظه‌کار در عربستان از تغییر در این کشور هراس دارند. بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان انتقادهای داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. این افراد منتقد ممنوعیت رانندگی زنان و قوانین محدودکننده زنان در عربستان هستند.

به گفته فعالان حقوق زنان در عربستان، بازداشت‌های اخیر که در آستانه رفع ممنوعیت رانندگی زنان صورت گرفته، برای ساکت کردن آنها بوده است. عربستان تنها کشور در جهان است که زنان حق رانندگی ندارند.