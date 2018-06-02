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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

رئیس فدراسیون ووشو نایب رئیس آسیا باقی ماند

رئیس فدراسیون ووشو نایب رئیس آسیا باقی ماند

چهل و چهارمین جلسه هیات رئیسه فدراسیون ووشو آسیا با انتخاب مجدد مهدی علی نژاد به عنوان نایب رئیس اتحادیه ووشو آسیا پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، این نشست امروز شنبه در هتل «لوته» شهر «سئول» کره جنوبی برگزار و طی آن رئیس فدراسیون ووشوی ایران برای چهار سال دیگر به عنوان نایب رئیس فدراسیون آسیایی ووشو انتخاب شد.

علی نژاد رئیس فدراسیون ووشوی ایران از سال ۲۰۰۷ به مدت سه سال عضو هیات رئیسه فدراسیون ووشوی آسیا بود و از ۲۰۱۰ تاکنون نایب رئیس فدراسیون قاره کهن است.وی عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو نیز می باشد.دیگر نواب رئیس فدراسیون آسیایی از کشورهای چین، کره جنوبی و فیلیپین انتخاب شدند.

همچنین نمایندگان مالزی، اندونزی، تایوان، ژاپن و هند به عضویت هیات رئیسه در آمدند. در این بین وزیر صنعت اندونزی که رئیس فدراسیون ووشوی این کشور است و همچنین رئیس مالزی برای نخستین بار به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب شدند.ضمن اینکه «چن» از ماکائو نیز دبیر کل باقی ماند. ریاست فدراسیون آسیایی این رشته نیز برعهده «فوک» از هنگ کنگ است.

این انتخاب ها باید در جریان بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به  تصویب نهایی کنگره آسیایی ووشو برسد. به طور معمول کنگره تمامی انتخابات را تایید می کند.

میزبانی برونئی برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در سال ۲۰۱۹  و دهلی نو برای رقابت های بزرگسالان قاره کهن در سال ۲۰۲۰ از دیگر مصوبات این جلسه بود. 

کد مطلب 4312064

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