شش اثرجدید در انجمن اندیشه و قلم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سالانه و افطار انجمن اندیشه و قلم که با حضور اعضای این سازمان مردم نهاد برگزار شد، از ۶ کتاب رونمایی شد و همچنین اعضای این انجمن به رایزنی و هم اندیشی پرداختند.

کتابهای «رویا پنداری قرآن»، «آخوند خراسانی و حکومت اسلامی»، «فقه و موسیقی، تعامل یا تقابل»، «خروج مسلحانه»، «طلاق های پنهان» و «نگاه فلسفی به فیلمساز فیلسوف» حاصل نشستهای انجمن بوده که با همکاری پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات به زیور طبع آراسته شده است.

در کتاب‌ اول مطالبی از سید یحیی یثربی، سید عباس حسینی قائم مقامی، مجید معارف، عبدالکریم سروش، خلیل قنبری، محسن آرمین، جعفر نکونام درج شده و دیگر کتابها دربرگیرنده سخنان حمید پارسانیا، اکبر ثبوت، سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، پیروز ارجمند، خسرو تهرانی، اکبر طاهری، حجت درخشنده، رسول روشن، بهنام اوحدی، حاتم قادری و مجتبی گلستانی است.

در این نشست محمد نعیمی، دبیر گروه اقتصاد و مدیریت با تاکید بر همت برای رشد تعداد اعضای​ کانال انجمن اظهار کرد: اگر انجمن به جای پرداختن به برخی موضوعات امنیتی مثل برجام، بر علت العلل چالش های جامعه که همان عدم توسعه است تمرکز کند، بسیار موثرتر خواهدبود. پاشنه آشیل توسعه نیافتگی، عدم گفتگو در سطوح مختلف جامعه است و ابتدایی ترین موضوع توسعه هم تدریجی بودن آن است.

در ادامه پرستو بهرامی راد، دبیر گروه تاریخ و مسئول روابط عمومی انجمن توفیق در افزایش مخاطبان انجمن را نیازمند همکاری اعضا در اطلاع رسانی دانست و بر همیاری اعضا در این زمینه تاکید کرد.

علی منتظری، عضو گروه بین الملل و کارشناس مسایل خاور میانه با اشاره به امکان ارتباط با مراکز مطالعاتی و پژوهشی خارج از ایران، برای شروع، پیشنهاد همکاری با مراکز پژوهشی جهان عرب را مطرح کرد و در این راستا خواستار راه اندازی بخش عربی سایت انجمن شد.

در ادامه سمیه عظیمی، مدیرعامل انجمن اندیشه و قلم در سخنانی بر ضرورت توسعه کار تشکیلاتی تاکید کرد.

همچنین امیر دبیری مهر، رئیس هیئت مدیره این انجمن با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های اعضا و هم افزایی در سال سوم فعالیت انجمن، خواستار از بین بردن کلیشه های موجود در جامعه و طرح چهره های جوان و متخصص و میدان دادن به آنان شد و گفت: جناح های مختلف سالهاست عامدانه تنها دایره بسته ای از شخصیتها را مطرح می‌کنند و ما باید این دایره بسته را با نگاه متفاوت به مسایل و نقد نهادها و مسئولین و معرفی چهره های جدید بشکنیم.

وی با اشاره به تفاهم نامه های مختلف با نهادهای مرتبط، کارگاه‌های آموزشی در سال ۹۷، پخش فیلم برای خانواده اعضای انجمن، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و همایش ملی گفتگوی ملی را از برنامه های جدید انجمن اندیشه ‌و قلم در سال جدید برشمرد.

در این نشست علیرضا شاهین مهر، معاون آموزش انجمن هم با ذکر سرفصل های آموزشی خواستار مشارکت اعضا شد.

در پایان سید عمار کلانتری، معاون اجرایی انجمن هم به روند تدوین کتاب های انجمن با همکاری پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات پرداخت و سپس رونمایی از ۶ کتاب با حضور دکتر حسین علایی، حجت الاسلام پروازی، دکتر غلامعلی رجایی، علی شکوهی و تدوین کنندگان کتاب ها انجام شد.