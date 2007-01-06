پیروزی استقلال اهواز مقابل فولاد / پرونده نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر رسما بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، درآخرین دیدارهفته پانزدهم نیم فصل اول رقابتهای ششمین دوره لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد تیم استقلال اهواز موفق شد با نتیجه یک بر صفر فولاد خوزستان را شکست دهد.

میلاد میداوودی مهاجم جوان استقلال اهواز موفق شد در دقیقه 55 تک گل پیروزی بخش تیمش را در این دیدار به ثمر رساند.

با این پیروزی استقلال اهواز 25 امتیازی شد و با صعود چهار پله ای در جدول رده بندی، مقام چهارم را در پایان نیم فصل اول لیگ ششم به خود اختصاص داد اما فولاد خوزستان با 9 امتیاز همچنان در قعر جدول رده بندی قرار دارد.