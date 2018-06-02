به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدزاده مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان قرارداد خود را با این باشگاه اصفهانی تمدید کرد.

این بازیکن صبح امروز با حضور در باشگاه ذوب‌آهن اصفهان و مذاکره با سعید آذری، مدیرعامل این باشگاه، قرارداد خود را به مدت دو فصل با ذوب‌آهن تمدید کرد.

محمدزاده در سه فصل گذشته یکی از مدافعان تأثیرگذار تیم ذوب‌آهن به شمار می‌رفته است.

گفتنی است، نمازی‌زاده هفته گذشته و پس از جدایی قطعی امیر قلعه‌نویی از این تیم اصفهانی، به عنوان سرمربی تیم ذوب‌آهن انتخاب شد و پنجشنبه به منظور بررسی امکانات اصفهان راهی این شهر شدو

ذوب‌آهن پس از توافق با نمازی به عنوان سرمربی، تا کنون قرارداد بازیکنانی نظیر قاسم حدادی‌فر، محمدباقر صادقی و میلاد فخرالدینی را نیز تمدید کرده است.

روز پنجشنبه هم مجید حاج‌رسولی‌ها کاپیتان سابق تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان به عنوان سرپرست جدید تیم اصفهانی انتخاب شد.