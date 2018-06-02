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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

وزیر نفت تاکید کرد؛

اجازه رشد بابک زنجانی‌های جدید را نمی‌دهیم

اجازه رشد بابک زنجانی‌های جدید را نمی‌دهیم

وزیر نفت گفت: وزارت نفت تلاش می‌کند که با تعیین سازوکارهایی اجازه ندهد بابک زنجانی‌های جدید رشد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه با اشاره به احتمال شکل‌گیری بابک زنجانی‌های جدید در شرایط کنونی، گفت: باید از تجربه‌های گذشته برای جلوگیری از رشد بابک زنجانی‌های جدید بهره برد و روی افراد جدید بررسی‌های لازم را انجام داد.

وی افزود: باید سازوکارهایی تعیین شود تا چنین افرادی راه به جایی نبرند، زیرا احتمال پیدایش چنین افرادی وجود دارد.

وزیر نفت با بیان این‌که هم اکنون زمان کار کاسبان تحریم است، تصریح کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با تعیین سازوکارهایی اجازه ندهد که بابک زنجانی‌های جدید رشد کنند.

کد مطلب 4312177

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