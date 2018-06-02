تولیدکنندگان حقوق ورودی گمرک را با تاخیر پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری در آئین تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه امکان ترخیص مواد اولیه ورودی به کشور به صورت نسیه از جمله سیاست های حمایتی گمرک است، اظهار داشت: در این شرایط تولید کننده می تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را ترخیص و پس از تولید و سود دهی نسبت به ترخیص بقیه مواد اولیه اقدام کنند.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه ورود موقت مواد اولیه با حداقل تشریفات و بدون ثبت سفارش کمک بزرگی به واحدهای تولیدی است، افزود: برای واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند این امکان فراهم شده که حقوق ورودی خود را سریع مسترد کنند.

عسگری گفت: تجار در شرایط اضطرار می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کرده و در مدت یک هفته اسناد لازم را به گمرک ارائه دهند.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، اظهار داشت: در این مدت ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از طریق مبادی گمرکی کشور صادر شده است.