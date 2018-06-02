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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

رییس کل گمرک:

تولیدکنندگان حقوق ورودی گمرک را با تاخیر پرداخت کنند

تولیدکنندگان حقوق ورودی گمرک را با تاخیر پرداخت کنند

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه رویکرد گمرک کمک به رونق تولید و تجارت است، گفت: واحدهای تولیدی می توانند حقوق ورودی گمرک را با تاخیر پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری در آئین تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه امکان ترخیص مواد اولیه ورودی به کشور به صورت نسیه از جمله سیاست های حمایتی گمرک است، اظهار داشت: در این شرایط تولید کننده می تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را ترخیص و پس از تولید و سود دهی نسبت به ترخیص بقیه مواد اولیه اقدام کنند.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه ورود موقت مواد اولیه با حداقل تشریفات و بدون ثبت سفارش کمک بزرگی به واحدهای تولیدی است، افزود: برای واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند این امکان فراهم شده که حقوق ورودی خود را سریع مسترد کنند.

عسگری گفت: تجار در شرایط اضطرار می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کرده و در مدت یک هفته اسناد لازم را به گمرک ارائه دهند.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، اظهار داشت: در این مدت ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از طریق مبادی گمرکی کشور صادر شده است.

کد مطلب 4312180
سمیه رسولی

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