تازه هاي فيلم در " شبكه نمايش خانگي "

فيلم سينمايي " اتاق پسر" به كارگرداني " ناتي مورتي" كه در بيست و يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر مورد استقبال تماشاچيان قرار گرفت ، به همراه 12 فيلم ديگر وارد شبكه نمايش خانگي كشور شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي موسسه رسانه هاي تصويري اعلام كرد: فيلم هاي سينمايي فصل پنجم (رفيع پيتز) بلنديهاي صفر (حسينعلي فلاح ليالستاني ) ( مدرك جرم منوچهر حقاني پرست) ماريكن (آندره ون دورن ) دوچرخه پكني (وانگ اگزيا اوشرامي) دنياي آبي مرموز (جان سوارك ) فراربه كوهستاني گريزلي (آنتوني دال ساندرو) سوگند خونين (راج كمار سانتوشي) افسانه جوكوچولو ( مگي گرين والد) فيل پرنده (مارتين وود) افسانه هاي شمال (رندمان زور) بكاسين و گنج وايكينگها ، عناوين فيلم هاي سينمايي هستند كه به همراه فيلم اتاق پسر در قالب نوار ويدئويي VHS و لوح فشرده VCD به شبكه نمايش خانگي عرضه شده اند.

ضمنا علاوه بر12 عنوان فوق يك برنامه آموزشي با نام آموزش گل بلندر نيز توسط اين موسسه به شبكه ويديويي كشور پيوست.