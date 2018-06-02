شناسایی معتادان متجاهر بدون هویت با کد مشخص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حسین ذبحی در ششمین نشست ملی کنترل و کاهش اعتیاد گفت: کمیته یاور مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد با بیان بحث هویت دار کردن معتادان متجاهر بدون هویت، اظهارداشت: معتادانی در مراکز درمانی هستند که در حقیقت بدون هویت نیستند، اما هویت خود را پنهان میکنند.
وی از اختصاص دادن یک کد به معتادان متجاهر بدون هویت خبر داد و گفت: این معتادان با دریافت کد تعیین هویت میشوند؛ چون مددکاران در مراکز ماده ۱۶ نمیتوانند از خدمات درمانی بیمهای مناسب برای آنان استفاده کنند.
مشاور معاون اول قوه قضاییه، مطمئنترین راه تعیین هویت را اسکن عنبیه عنوان کرد و گفت: سیستم تبدیل انگشت و اسکن عنبیه هر دو میتواند در تعیین هویت استفاده شود، اما عنبیه مطمئنترین راه است.
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