رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خبرهای حضور علی دایی در تیم های ترکیه ای و تیم ملی، گفت: دایی خودش مصاحبه ای انجام داده و همه را تکذیب کرده است. وی در سایپا می ماند. اگر دایی امروز به یک استان هم سفر کند، می گویند آمده تا سرمربی فلان تیم شود. به هر حال دایی برنامه هایش را هم به سایپا داده و لیست بازیکنان مدنظرش را گرفته ایم.

وی افزود: طبق لیست دایی، ۹۵ درصد بازیکنان را حفظ می کنیم. چند بازیکن هم هستند که باید تیم جدیدی برای خودشان پیدا کنند.

مدیرعامل باشگاه سایپا درباره انتخاب جایگزین علی قلی زاده تاکید کرد: دایی دو بازیکن را در این پست معرفی کرده و هر دو بازیکن داخلی هستند نه خارجی. به جز مدافع غنایی که از سال قبل با سایپا قرارداد دارد، نام بازیکن خارجی در لیست علی دایی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دریافت حق رشد قلی زاده از باشگاه شارلوا تاکید کرد: قلی زاده مبلغی از باشگاه طلب داشت که بخشی از آن با حق رشد او تسویه شد. مابقی پول هم پرداخت شد و مشکلی در این زمینه نداریم.

مدیرعامل باشگاه سایپا هم چنین درباره وضعیت محمدرضا اخباری و احتمال جدایی این دروازه بان به خاطر نیمکت نشینی خاطرنشان کرد: اخباری با ما قرارداد دارد و صحبتی از جدایی او نیست. این بازیکن در لیست علی دایی هم هست. حالا اگر نیمکت نشین بوده باید خودش تلاش کند و به ترکیب تیم برگردد. علی قلی زاده هم همین شرایط را داشت ولی تلاش کرد و حقش را گرفت.