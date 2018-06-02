صادرات روزانه ۲.۷ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ایران در ماه می حدود ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرد.صادرات نفت خام ایران در ماه مه به دلیل تعمیرات پالایشگاه‌های داخلی از میانگین بالاتر است. با بازگشت پالایشگاه‌ها به مدار تولید، از مقدار صادرات نفت‌خام کاسته می‌شود.

ایران در سال ۹۶، به طور میانگین ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز نفت‌خام صادر کرد.

صادرات میعانات گازی ایران نیز با وارد مدار شدن فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و آزادسازی تجهیزات، روند ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را سرعت بخشید. هم اکنون بیش از ۳۵۰ هزار بشکه از میعانات گازی در داخل کشور مصرف می‌شود. پتروشیمی بروزیه و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزرگترین مصرف‌کنندگان داخلی میعانات‎گازی هستند.