به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الکوثر یک سال پیش با هدف شناساندن معارف اهل بیت به مخاطبان عرب زبان و تعمیق دین باوری به دور از حب و بغض های دینی و بدون دست گذاشتن بر مباحث تفرقه برانگیز مذهبی، همچنین تبلیغ آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و توانمندی های ایران اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد.

از آن زمان گروههای برنامه ساز اعم از فیلم و سریال، مذهبی، اجتماعی و سیاسی همه تلاش خود را به کار گرفتند تا در راستای اهداف شبکه رضایت مخاطبان عرب زبان در سراسر جهان را جلب کنند، به طوری که دامنه مخاطبان این شبکه از خاورمیانه تا اروپا و آفریقا گسترش یافته است.

برنامه های مذهبی و فیلم و سریال از جمله بخش هایی هستند که از سوی مخاطبان این شبکه با استقبال بیشتری رو به رو شده اند. در برخی برنامه های مذهبی کارشناسان برجسته دینی، سئوالات و شک و شبهات مخاطبان را پاسخگو هستند، اما بخش فیلم و سریال به دو صورت فعالیت می کند: تولید فیلم و سریال و دوبله سریال های مختلف شبکه های داخلی.

فیلم های سینمایی "هیام" به کارگردانی محمد درمنش، "سکوت" به کارگردانی محمدرضا آهنج، " افسانه هولوکاست" به کارگردانی حسن برزیده، "رویاهایت را به خاطر بسپار" به کارگردانی حسن فتحی و دو سریال "گریه نکن سرزمین من" به کارگردانی امیر قویدل و "جابر بن حیان" به کارگردانی جواد افشار از جمله تولیدات مهم این شبکه است.

اما بخش دیگر، دوبله فیلم های سینمایی و سریال های از تولیدات داخلی است که بخشی در ایران و بخشی در لبنان دوبله می شوند. دوبله فیلم های سینمایی "روز واقعه"، "فرستاده" و "از کرخه تا راین" از اقدامات این شبکه بوده است.

علاوه بر آن دوبله سریال های تاریخی "امام علی"، "تنهاترین سردار"، "ولایت عشق"، "مردان آنجلس"، "معصومیت از دست رفته"، "کیف انگلیسی" و مجموعه های تلویزیونی با مضامین مذهبی از جمله "کمکم کن"، "مسافری از هند" و مضامین اجتماعی مانند "خواب و بیدار"، "تب سرد"، "دردسر والدین" و مضامین جنگی نظیر "خاک سرخ" از دیگر دستاوردهای شبکه در سال گذشته است.