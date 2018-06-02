به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی امروز در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اینکه کمیته اقتصادی ستاد اربعین یک کمیته نوپاست، اظهار داشت: برنامه کمیته اقتصادی با کمک دستگاه های اجرایی مربوطه و تشکل های غیر دولتی تهیه و به ستاد اربعین استان ارجاع خواهد شد.
وی در این خصوص افزود: در این رابطه هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و تشکل های غیر دولتی صورت گرفته است.
رئیس کمیته اقتصادی ستاد اربعین استان در خصوص هدف گذاری برنامه کمیته اقتصادی گفت: برنامه کمیته بر اساس برنامه های کوتاه مدت و مستمر و در نظر گرفتن نتایج بلند مدت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین ضمن اشاره به اینکه در تفاهمنامه مشترک با استان واسط و کمیته ذیل آن تصمیمات خوبی در خصوص اربعین گرفته شده است، بیان داشت: رئیس کل گمرک استان نیز قول مساعد داده اند که برای ساماندهی گمرک و مرز مهران و همچنین تهیه سند جامع مرز اعتباراتی را منظور کنند.
معاون استانداری ایلام:
برنامه اقتصاد اربعین با کمک تشکل های غیر دولتی تهیه می شود
ایلام-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام از تهیه برنامه اقتصاد اربعین با کمک دستگاه های اجرایی مربوطه و تشکل های غیر دولتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی امروز در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اینکه کمیته اقتصادی ستاد اربعین یک کمیته نوپاست، اظهار داشت: برنامه کمیته اقتصادی با کمک دستگاه های اجرایی مربوطه و تشکل های غیر دولتی تهیه و به ستاد اربعین استان ارجاع خواهد شد.
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