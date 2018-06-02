مشکل کامیون داران برطرف شد/ فعالیت ۱۱۰ مرکز خرید گندم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: مشکلات عمده کامیون داران برطرف شده و در سطح استان عالی عمل می کنند.

وی ضمن تشکر از زحمات آن ها، افزود: خواسته های آن ها تا جایی که مقدور بود با همکاری راهداری و حوزه های مرتبط برطرف شد و به یک تفاهم در قیمت رسیدیم.

هاشمی تصریح کرد: در حوزه محصولاتی کشاورزی چون گندم، کلزا، جو و غیره اقدامات خوبی صورت گرفته و ۱۱۰ مرکز خرید گندم در استان مهیا است.

وی اظهار کرد: مشکل اساسی در زمینه خرید سیب زمینی ایجاد شده بود؛ اگر قیمت سیب زمینی پایین تر از ۴۱۲ تومان بود کشاورزان می توانند آن را به مراکز خرید ما بفروشند.

معرفی نامه کشاورزان

استاندار گلستان گفت: مشکل دیگر لزوم داشتن معرفی نامه برای گندم کاران بود که این مسأله با مذاکره و تفاهم با جهاد کشاورزی مبنی بر این که ضرورتی ندارد همه کشاورزان، معرفی نامه داشته باشند، برطرف شد.

هاشمی با بیان این که سامانه ای که اسم و مشخصات کشاورز در آن آمده ملاک کار ما است، ادامه داد: نام و مشخصات برخی از کشاورزان که حدوداً ۱۰ درصد هستند در سامانه نیست و برای جلوگیری از ورود افراد سودجو به ناچار این افراد باید معرفی نامه داشته باشند.

وی با اشاره به این که این عمل شرایط را برای جهاد کشاورزی آسانتر می کند، افزود: امیدواریم در فصل برداشت محصول شرایط وضعیت جوی طوری باشد که محصولات همان طور که پیش بینی شده، جمع آوری شود.

هاشمی گفت: مراکز خرید به اندازه کافی ایجاد شده و اگر مرکزی شلوغ بود نمایندگان ما کشاورزان را به مراکز دیگری هدایت می کنند.

وی افزود: اگر تناژ ماشینی بین پنج تا هفت تن باشد با هماهنگی های صورت گرفته به مراکز دیگری معرفی می شود.

هاشمی همچنین گفت: بعضی از مراکزی که به دلایل مختلف از جمله کسری تعطیل شده، اگر اعتراضی دارند می توانند آن را به صورت مکتوب به دادگستری یا به اداره غله استان اعلام تا در جلسه بررسی مورد تجدید نظر قرار گیرد.