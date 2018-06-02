۶۳۵ بیمارصعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال وبختیاری هستند

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۶۳۵ بیمار صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: حمایت خیران نقش مهمی در کمک به این افراد تحت حمایت داشته است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای درمان این تعداد بیمار صعب العلاج در سطح استان هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران برای کمک به این بیماران در سطح استان ضروری است.

انعقاد قراراد با چهار بیمارستان برای ارائه خدمات به مددجویان کمیته امداد

وی بیان کرد: کمیته امداد چهارمحال و بختیاری برای ارائه خدمات مناسب به مددجویان تحت حمایت با چهار بیمارستان قرارداد منعقد شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در حال حال حاضر حمایت های خیران خارج از استانی از مددجویان چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.