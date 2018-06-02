  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۶

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۶۳۵ بیمارصعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال وبختیاری هستند

۶۳۵ بیمارصعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال وبختیاری هستند

شهرکرد- مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۳۵ بیمار صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۶۳۵ بیمار صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: حمایت خیران نقش مهمی در کمک به این افراد تحت حمایت داشته است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای درمان این تعداد بیمار صعب العلاج در سطح استان هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران برای کمک به این بیماران در سطح استان ضروری است.

انعقاد قراراد با چهار بیمارستان برای ارائه خدمات به مددجویان کمیته امداد

وی بیان کرد:  کمیته امداد چهارمحال و بختیاری برای ارائه خدمات مناسب به  مددجویان تحت حمایت با چهار بیمارستان قرارداد منعقد شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در حال حال حاضر  حمایت های خیران خارج از استانی از مددجویان چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.

کد مطلب 4312521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها