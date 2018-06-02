پیشکسوتان رادیو گنجینه های ملی هستند/ صدا برتر از تصویر است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت پیشکسوتان رادیو با حضور عبدالعلی علی عسکری رییس صدا و سیما و حمید شاه آبادی معاون صدا و جمعی از مدیران رادیویی شنبه ۱۲ خرداد در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد که رییس صداوسیما در سخنانی تصریح کرد: برای من زیبا و دل انگیز است که خدمت پیشکسوتان رادیو هستیم؛ کسانی که این کشور از هنرمندی های آنها در سال های طولانی نفع برده است.

وی ادامه داد: صحبت از رادیو پیش شما گزافه است شما این رسانه گرم را به خوبی می شناسید. اگر صدا و رادیو حاوی معرفت، دانایی و هنرمندی و همه ابعاد وجودی صدا باشد صدا و رادیو برتر از تصویر است.

علی عسکری تصریح کرد: وقتی انسان با صدا آشنا می شود دنیای بی انتهایی در درونش کشف می شود درحالیکه در تصویر علی رغم زیبایی ها این دنیا وجود ندارد. همانطور که شاعر می گوید «از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر» اگر صدا حاوی عشق و دانش باشد برتر از تصویر و ماندگارتر است.

وی خطاب به پیشکسوتان بیان کرد: بودن کنار شما برای من مایه مباهات است و زبانم الکن است که بتواهم از زحمات یک عمر رادیویی ها تشکر کنم.

رییس صداوسیما گفت: رادیو باید از لحاظ جهت دهی و محتوا عملکرد خوبی داشته است. محتوا، جهت دهی و زیبایی در رادیو اهمیت دارد و اگر این سه نباشد رادیو را کسی گوش نمی کند. رادیو با این سه عنصر اثرگذار است. با اینکه امروزه تصویر گسترش یافته اما صدا همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.

وی در بخش دیگری با اشاره به عبارت «رسانه پایه» تصریح کرد: رسانه های «صداپایه» در دنیا اهمیت قابل ملاحظه ای دارند. البته رسانه هم رادیو و هم تلویزیون اهمیت زیادی دارد و هویت ایرانیان بسته به رسانه است.

رییس صداوسیما اظهار کرد: دشمنان ما هم امروز با حداکثر توان از رسانه استفاده می کنند دشمنان برای تخریب عمومی از حداکثر امکانات خود بهره می گیرد. اگر جریان فرهنگی که از غرب به سمت ما می آید باز باشد دودمان ما را بر باد می دهد و شما باید برای حفظ هویت مردمان این کشور تلاش کنید.

وی تصریح کرد: اگر نسل پیشکسوت را تکریم می کنیم جوانان هم باید از این تجارب و هنرمندی ها بیاموزند و آینده را براساس این تجارب بهتر بسازیم. امیدواریم رادیو را با اتکای به شما در تراز بالا نگه داریم.

علی عسکری در پایان گفت: رادیو رسانه ای مهربان و وفادار است و این به دلیل مهربانی شماست، پیشکسوتان رادیو گنجینه های ملی این مرز و بوم هستند.