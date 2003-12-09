ديدار رييس كميته ملي افغانستان با مسئولان كميته ملي المپيك كشورمان

به گزارش خبرنگار "مهر" ، وي كه براي بازديد از اردوي تداركاتي تيم هاي ملي ورزشي كشور افغانستان در تهران حضوردارد ، در ديدار با آقاي مهندس هاشمي طبا با بر شمردن نيازهاي ورزشي كشور افغانستان خواستاركمك هاي بيشتر جمهوري اسلامي ايران وكميته ملي المپيك كشورمان به تقويت و رشد ورزش در افغانستان شد واز رياست كميته ملي المپيك كشورمان خواست تا با همكاري كميته بين المللي المپيك زمينه گسترش همكاريهاي ورزشي با كشورافغانستان را فراهم سازد .

همچنين رياست كميته ملي افغانستان در مذاكره با آقاي بهرام افشارزاده دبير كل كميته ملي المپيك كشورمان خواستار اعزام مربيان ايراني به كشور افغانستان شد كه آقاي بهرام افشارزاده ضمن موافقت با اين امر وايجاد تسهيلات در اين رابطه اعلام كرد به زودي كميته ملي المپيك يك دوره كلاس مديريت را براي مديران ورزشي كشور افغانستان برگزار خواهد كرد. همچنين مقرر شد كه فيلم هاي آموزشي در رابطه با رشته هاي مختلف ورزشي توسط كميته ملي المپيك كشورمان به كشور افغانستان ارسال گردد.