۱۶ میلیارد تومان وام اشتغالزایی برای روستاهای یزد در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری امشب در نشستی خبری اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ بیکاری در سطح کشور، دولت در صدد اجرای برنامه هایی برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی است که مهمترین آنها می توان به ارائه تسهیلات روستایی اشاره کرد.

وی بیان کرد: امیدواریم با پرداخت این تسهیلات بتوانیم شاهد رونق اشتغال در مناطق روستایی سراسر استان به ویژه شهرستان یزد باشیم.

سالاری با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات در حوزه شهری ۱۲ درصد و در مناطق روستایی شش درصد است، افزود: اساس کار برای پرداخت تسهیلات، میزان اشتغال‌زایی است که اجرا می‌شود و هر چه آمار اشتغالزایی بیشتر باشد، تسهیلات افزایش می یابد.

فرماندار یزد، سهمیه در نظر گرفته شده برای تسهیلات روستایی شهرستان یزد را ۱۶میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: با رایزنی‌های انجام شده، این سهمیه تا سه برابر امکان افزایش دارد.

سالاری خاطرنشان کرد: در قالب این طرح امکان پرداخت تسهیلات به ازای ایجاد هر شغل در طرح‌های ارائه ‌شده، ۷۰ میلیون تومان است که می تواند بستر مناسبی برای کارآفرینی و رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ویژه در مناطق روستایی باشد.

وی یادآور شد: در مجموع بخش روستایی و شهری تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان مصوبه داشتیم که امیدواریم با مساعدت مسئولان استان، اعتبار برای طرح‌های مصوب شهرستان تأمین شود.

فرماندار یزد سهم تسهیلات اشتغال فراگیر شهرستان یزد را نیز ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: با سهم اشتغالزایی روستایی، میزان سهمیه تسهیلات پرداختی شهرستان یزد حدود ۱۷۰ میلیارد تومان است اما تا این لحظه ۲۵۰ میلیارد تومان معرفی به بانک‌ها انجام شده است.