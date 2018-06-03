شرایط سختی بر صنعت دارو حاکم است/ دولت حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خضری، با اشاره به اینکه سندیکاهای داروسازی کشور تاکنون جلسات بسیاری برای رفع مشکلات این حوزه با فراکسیون غذا و دارو در مجلس برگزار کردند، اظهارداشت: مشکلات عدیده ای به جهت نبود نقدینگی لازم و عدم تعیین تکلیف بدهی بیمه ها به حوزه دارو وجود دارد، زیرا مواد اولیه برخی دارو با ارز به کشور وارد می شود؛ بنابراین آماده سازی داروهای مورد نیاز مستلزم تامین نقدینگی لازم برای شرکت های دارویی است.

وی افزود: در طی روزهای اخیر وزارت بهداشت مبلغی را بابت طلب شرکت های تولید، پخش و توزیع دارویی در نظر گرفته است، اما این مبلغ میزان قابل قبولی برای حل مشکلات سیستم دارویی نیست؛ بنابراین اگر به دنبال حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی هستیم، باید حمایت ها از سیستم دارویی کشور قاطعانه باشد.

خضری با بیان اینکه صنایع دارویی با توجه به شرایط سخت و پیچیده ارز نباید دچار مشکلات حاد شود، تصریح کرد: اگر تهیه ارز مورد نیاز برای تمامی حوزه ها از جمله دارو با سختی همراه شود، به طورحتم در تامین نیازهای دارویی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می شود؛ بنابراین از مسئولان وزارت بهداشت انتظار می رود که با اتخاذ تدابیری از تحمیل خسارت و ضرر و زیان های بیشتر از این جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: البته در مقطعی همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس معتقد بودند که یارانه از طریق بیمه ها به بیمار تعلق گیرد، اما درحوزه تولید، پخش و توزیع دارو به طورحتم دولت باید برای تسهیل در ورود مواد اولیه داروها ارز مورد نیاز را در اختیار وارد کنندگان قرار دهد؛ هر چند که دراین حوزه در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد، بنابراین درخواست می شود که مسئولان سازمان برنامه و بودجه، رئیس جمهور و بانک مرکزی با همکاری بیشتر با وزارت بهداشت دغدغه ها در این حوزه را کاهش دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه نمی توان به بهانه نبود دارو یا تجهیزات پزشکی در شرایط فعلی بیمار را به خارج از بیمارستان ارجاع داد، گفت: در طرح تحول سلامت چنین رویکردی تخلف محسوب می شود، اما در حال حاضر برخی پزشکان به مدت ۱۵ ماه کارانه دریافت نکرده اند، ضمن اینکه تمامی شرکت های دارویی بیش از چند هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ بنابراین شرایط سختی برای فعالان حوزه دارو وجود دارد که دولت باید مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت یارانه دراختیار صنایع دارویی قرار دهد.