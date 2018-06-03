رصد جنگنده های صهیونیستی در آسمان یمن/اسرائیل شریک عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله در سخنان روز شنبه خود تاکید کرد: دشمن صهیونیستی در حمله و تجاوز ائتلاف نظام بنی سعود علیه یمن به ویژه در جبهه ساحل غربی شریک است. بخش فنی ارتش و کمیته های مردمی یمن طی روزهای گذشته پرواز جنگنده های دشمن صهیونیستی برفراز منطقه الحدیده را رصد کردند.

وی در ادامه افزود: دفاع از سرزمینمان در برابر متجاوزان که شنیع ترین جنایات را در حق یمن مرتکب شده اند جزء مسئولیتهای ما است. کسانی که از حمایت آمریکا و اسرائیل برخوردار هستند نمی توانند در جبهه حق قرار بگیرند.

الحوثی تاکید کرد: تروریستهای تکفیری در واقع مزدور و خدمتگزار آمریکا و اسرائیل هستند و اقدامات تکفیری ها آنها را خیلی زود رسوا می کند همان طور که رابطه بین تروریستهای سوریه و رژیم صهیونیستی رسوا شد.