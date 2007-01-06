سرپرست تیم فوتبال پیکان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: مقابل فجرسپاسی بازیکنان پیکان در حد و اندازه خود ظاهر نشدند. البته در آن زمین تنها می توانستیم از توپهای هوایی برای رسیدن به گل استفاده کنیم که وجود توپهای غیراستاندارد حتی مانع از ارائه این تاکتیک شد.

وی ادامه داد: توپهایی که در آن دیدار استفاده شد مثل سنگ بود. دو عدد از آنها را به نماینده فدراسیون نشان دادم و او هم گفت این موضوع را به مسئولان برگزاری مسابقات گزارش خواهم کرد.

خوش نظر اضافه کرد: توپ یکی از جزئی ترین امکانات برگزاری یک مسابقه است و نداشتن کمترین امکانات برای برگزاری لیگ برتر تاسف بار است. داعیه برگزاری مسابقات لیگ حرفه ای را داریم اما هنوز در تهیه جزئی ترین امکانات آن مشکل داریم.

وی در ادامه تاکید کرد: در این فصل زمین های برگزاری مسابقات به علت بارش برف و باران وضعیت خوبی ندارد و نمی توان به شرایط بد زمین حافظیه که بازیکنان تا مچ پا در آن فرو می رفتند ایراد گرفت زیرا زمین ما هم در این فصل شرایط کاملا خوبی ندارد ولی استفاده از توپهای غیر استاندارد تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.

سرپرست تیم فوتبال پیکان اظهار داشت: بار دیگر می گویم که این شکست را توجیه نمی کنم زیرا بازیکنان ما بدون توجه به شرایط نامطلوب مسابقه، عملکرد خوبی نداشتند. البته این پیروزی می توانست باعث صعود ما به رده های بالای جدول شود.

خوش نظر در پایان در مورد داور این دیدار گفت: فکر می کنم قبل از به ثمر رسیدن گل فجرسپاسی، خطایی به نفع تیم ما اعلام نشد با این حال هرگز در کار داور دخالت نمی کنم و به نظرش احترام می گذارم.