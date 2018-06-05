به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آنچه که وزارت بهداشت تحت عنوان آمار رسمی اعلام می کند، بیشترین موارد ابتلا به ویروس اچ آی وی/ ایدز، از طریق تزریق و رفتارهای پرخطر جنسی اتفاق می افتد.

تا ابتدای دی‌ ماه ۹۶ حدود ۳۶ هزار و ۵۷۱ مورد ابتلا به ویروس ایدز در کشور تشخیص داده شده که ۵۰ درصد آنان در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند.

پروین افسر کازرونی رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت، با بیان اینکه بیشترین موارد ابتلا به اچ آی وی(ایدز) در سنین کمتر از ۱۵ سال به دلیل انتقال بیماری از مادر به کودک بوده است، گفت: یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت، آموزش به نوجوانان و جوانانی است که به دلیل زمینه خانوادگی بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری‌ها قرار دارند یا به رفتار پرخطر گرایش دارند.

سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از بکارگیری کودکان در کارگاه های پسماند نسبت به آزار و اذیت جنسی کودکان و ابتلای آنان به بیماری های ایدز و هپاتیت هشدار داد و گفت: بکارگیری کودکان و نوجوانان در مراکز پسماند باید جرم انگاری شده و شهرداری باید با ورود به این موضوع پیمانکاران متخلف را شناسایی و آنها را به دستگاه قضا معرفی کند تا مطابق قانون با آنها برخورد شود.

وی با انتقاد از اینکه وضعیت زندگی کودکان در مراکز پسماند بسیار اسف بار است، گفت: متاسفانه بیش از ۵۷ درصدکودکان زباله گرد در مراکز بازیافت پسماند زندگی می‌کنند.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اینکه برخی از کودکان زباله گرد ۶ تا ۸ ساله هستند، گفت: کودکان از دستکش استفاده نمی کنند و بیماری های عفونی آنها را تهدید و زمینه بروز برخی بیماری ها در پایتخت را افزایش می دهد.

سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ابتلای برخی پرستاران به ایدز و هپاتیت به دلیل ارائه خدمات به این بیماران گفت: در ایران بالغ بر ۶ سال است که پروتکل لازم برای مقابله با بیماری‌های عفونی در کادر پزشکی به صورت اجباری و سازمان یافته وجود دارد و چنانچه هر کدام از پرسنل پزشکی اعم از نگهبانان بیمارستان‌ها تا پزشک فوق تخصص در حین کار با بیماران دچار حادثه‌ای شوند که احتمال انتقال بیماری‌های عفونی در آن مطرح باشد با اجرای این پروتکل علمی کاملا منظم که تمام ۲۴ ساعت شبانه روز هم فعال بوده و در هر شیفتی هم یک نفر مسئول اجرای آن است پیشگیری‌های لازم به گونه‌ای انجام می‌شود که شانس ابتلای فردی که در معرض خطر قرار گرفته به صفر برسد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ما به دلیل اجرای این پروتکل از نظر حفاظت پرسنل بخش پزشکی در برابر بیماری‌های عفونی که یکی از خطرات شغل پزشکی و پیراپزشکی محسوب می‌شود با بهترین استانداردهای دنیا برابری می‌کنیم، چرا که با اجرای این پروتکل مدون که در بالاترین سطح دنیا در حوزه پیشگیری قرار دارد و در صورت نیاز تمام داروهای لازم برای پیشگیری در فرآیند ایجاد شده را در اختیار افراد قرار می‌دهد احتمال بروز این خطرات را به صفر می‌رساند مگر اینکه خود فرد به پروتکل مراجعه نکند و در این شرایط خطر برای وی جدی شود، بنابراین نباید با انتشار این قبیل اخبار وحشت را به خانواده افرادی که در این حوزه فعالیت دارند منتقل کنیم.

مره صدق خاطرنشان کرد: اگر در سطح جهانی هم به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم حتی در کشورهایی که این پروتکل استاندارد اجرا نمی‌شود شانس ابتلای کارکنان بخش پزشکی و پیراپزشکی به بیماری‌هایی همچون ایدز و هپاتیت به دلیل رعایت مسائل حرفه‌ای با مردم عادی تفاوتی ندارد.

وی تصریح کرد: البته این امر بعیدی به نظر می‌رسد که در بیمارستان‌ها توسط افرادی که این پروتکل را رعایت نمی‌کنند مشکلی ایجاد شود، چرا که اگر وزارت بهداشت حتی در فرآیند ارزشیابی بیمارستان‌ها متوجه شود که بیمارستانی این پروتکل را رعایت نمی‌کند قطعا به انحلال پروانه و تعطیلی آن مرکز منتهی خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: آنچه مسلم است وزارت بهداشت به هیچ وجه با سلامت پرسنل بیمارستانی شوخی ندارد و کاملا سختگیرانه با عدم اجرای این پروتکل در مراکز درمانی برخورد می‌کند، بنابراین اجرای این پروتکل در مورد فرآیند نوک سوزن تضمینی است برای اینکه حفاظت نزدیک به صددرصد در جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت یا ایدز برای کادر بیمارستان‌ها ایجاد کند.