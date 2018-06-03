زنگ خطر شفر برای چند بازیکن/ فعلا جذب ستاره در کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقاخان وینگر گلزن تیم پیکان نخستین بازیکنی بود که پندار توفیقی با گرفتن عکس کنار وی و انتشار نیمه شبانه آن استقلالی شدنش را اعلام کرد تا آبی پوشان کلید نقل و انتقالات فصل هجدهم را زده باشند. آقاخان اولین و تا به اینجای کار مهمترین بازیکن جذب شده این تیم در نقل وانتقالات بود.

مسئولان باشگاه استقلال به یکباره و با توپی پر به بازار نقل و انتقالات زده و طی دو شب و یا بهتر است بگوییم طی دو نیمه شب از چهار خرید خود رونمایی کردند. خریدهایی که کاملا با نظر شفر صورت گرفته و در نگاه اول ستاره ای در بین آنها به چشم نمی خورد تا سیاست دوری از جذب ستاره های پر هیاهو تا به اینجای کار در دستور کار آبی ها قرار داشته باشد.

شفر پس از ارائه لیست خروجی و ورودی تیمش به مدیران باشگاه و پیش از ترک تهران از آنها خواسته بود قبل از جذب بازیکنان مورد نظر هیچ کدام از بازیکنان مازاد را آزاد نکنند. این باشگاه تاکنون ۴ بازیکن جدید به خدمت گرفته اما کماکان خبری از لیست خروجی آبی ها نیست و این موضوع نگرانی هایی برای یکسری از بازیکنان این تیم که شائبه حضورشان در لیست مازاد آبی ها قرار دارد ایجاد کرده است.

روح الله باقری یکی از گلزنان برتر لیگ دسته اول، مرتضی آقاخان وینگر پیکان، محمد دانشگر مدافع میانی سایپا و فرشاد محمدی مهر مدافع کناری تیم پارس جنوبی خریدهایی هستند که مسئول نقل و انتقالات این تیم تاکنون از آنها رونمایی کرده است.

اما این بازیکنان قرار است جای کدام یک از بازیکنان پیشین این تیم را پر کنند و یا به عبارتی به ازای هر یک از این خریدهای جدید کدام بازیکنان فصل گذشته قرار است جمع آبی‌ها را ترک کنند؟ این سئوالی است که پاسخ آن را شفر می داند و البته به زودی هم بر ملا خواهد شد. اما بد نیست به همه احتمالاتی که در نقل و انتقالات این تیم می تواند پیش بیاید اشاره کنیم.

* روح الله باقری

این مهاجم ۲۷ ساله سابقه بازی در تیم های سیاه جامگان، پدیده، مس کرمان و خونه به خونه را دارد. باقری ۲۷ ساله و اهل شهر رشت است. وی همواره در لیگ دسته اول و دوم در زمره بهترین گلزنان بوده است. باقری برای استقلال مثل یک هنداونه دربسته است. مشخص نیست یک مهاجم ۲۷ ساله با وجود اثبات توانمندی هایش در لیگ های یک و دو ظرفیت های لازم برای درخشش در تیم بزرگی مثل استقلال را داشته باشد یا خیر. اما بهرحال او انتخاب شفر است و آبی ها نیز بر اساس همین انتخاب اقدام به جذب او کرده اند.

باقری یک مهاجم نوک است و از نظر خاصیت های بازی نزدیک ترین بازیکن به علی قربانی می باشد. وی فصل گذشته ۱۲ بار برای خونه به خونه گلزنی کرد و از این حیث بهترین عملکرد را در بین بازیکنان این تیم داشت. اگر باقری بعد از عقد قرارداد با آبی پوشان به صورت قرضی راهی تیم دیگری نشود و بنا بر بازی کردن او در این تیم در لیگ هجدهم باشد، محتمل ترین خروجی استقلال به ازای ورود این بازیکن علی قربانی باشد. مهاجمی که فصل گذشته در هر سه تورنمنت لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا برای آبی ها گلزنی کرد و بیشترین تعداد گل زده را در بین همه بازیکنان این تیم به خود اختصاص داد.

* مرتضی آقاخان

وینگر ۲۵ ساله استقلال را می توان مهمترین خرید این تیم دانست؛ بازیکنی که گفته می شود با قراردادی سه ساله به استقلال پیوست. آقاخان یک هافبک مهاجم کناری با شم گلزنی بالایی است که فصل گذشته هم باوجود مصدومیتهایی که منجر به دوری بلند مدت او از میادین شده بود ۶ بار برای تیمش گلزنی کرد.

آقاخان اولین و مهمترین خرید استقلال تا اینجا بوده و پست او بی شباهت به پست بازیکنانی مثل جابر انصاری، بهنام برزای، محسن کریمی و حتی در پاره ای مواقع خسرو حیدری نیست. قطعا آقاخان از آن دسته بازیکنانی نیست که قرار است با تیم شفر تمرین کند و به صورت قرضی راهی تیم دیگری شود. شفر این هافبک تهاجمی را برای بازی دادن و حتی شاید بازی دادن در ترکیب ثابت تیمش به خدمت گرفته و ورود این بازیکن با خروج حداقل یکی از بازیکنان فصل گذشته این تیم همراه خواهد بود. این خروجی را باید در بین برزای، انصاری، کریمی و حیدری جستجو کرد.

* فرشاد محمدی مهر

مدافع سمت راست فصل گذشته تیم پارس جنوبی جم با تنها یک فصل سابقه بازی در لیگ برتر یکی از ۴ خرید آبی پوشان تا امروز است. این بازیکن ۲۴ ساله اهل شهر خمین است و فوتبالش را از شهر اصفهان و باشگاه ذوب آهن آغاز کرد. وی سپس به گیتی پسند رفت و در لیگ یک برای این تیم بازی کرد. وی دو فصل پیش به تیم پارس جنوبی جم پیوست و تبدیل به یک بازیکن ثابت برای این تیم در رقابتهای لیگ دسته اول شد و با این تیم به لیگ برتر رسید. محمدی مهر فصل گذشته هم یکی از نفرات ثابت تیم پارس جنوبی جم بود.

محمدی مهر در پستهای دفاع و هافبک راست ۲۳ بار برای پارس جنوبی به میدان رفت و در این بازی ها ۲۰۷۰ دقیقه برای تیمش بازی کرد. وی یکبار در فصل گذشته گل زد و ۲ بار هم پاس گل داد. نزدیک ترین بازیکن از نظر پست بازی به این بازیکن وریا غفوری و خسرو حیدری هستند. باید دید آیا قرار است به ازای ورود محمدی مهر یکی از دو نفر غفوری و حیدری از لیست آبی ها خارج شوند یا شفر بنا دارد که محمدی مهر را هم به جمع نفرات سمت راست زمین اضافه نماید.

* محمد دانشگر

مدافع میانی و ۲۴ ساله‌ای که از سایپا به استقلال آمد. دانشگر یک مدافع میانی بلند قامت و متخصص در نبردهای اول هوایی است. او فصل گذشته ۲۲ بار برای سایپا به میدان رفت و مجموع ۱۹۶۵ دقیقه بازی برای این تیم را در کارنامه دارد. دانشگر در فصل گذشته یکبار هم برای سایپا گل زد. دانشگر یکی از مدافعان میانی خوب فصل گذشته سایپا بود و اگر استقلال از بین سید مجید حسینی و پژمان منتظری خروجی نداشته باشد، این بازیکن برای جانشینی پادوانی در این تیم در نظر گرفته می شود.

شاید دانشگر تنها بازیکنی باشد که تکلیفش از این نظر روشن است. هرچند در صورتی که مجید حسینی بعد از جام جهانی ترانسفر نشود دانشگر کار سختی برای رسیدن به ترکیب ثابت استقلال خواهد داشت. بهرحال رقابت با دو مدافعی که از جام جهانی بازگشته اند کار ساده ای نیست.

شفر برای فصل بعد آلترناتیوهای دیگری هم برای بازی دادن در پست دفاع وسط دارد که مهمترین آن روزبه چشمی است و البته بعد از آرمین سهرابیان. با خرید دانشگر دست شفر در استفاده بهترین ها در پست دفاع میانی کاملا باز می شود.