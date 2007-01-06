فصل نقل و انتقالات لیگ برتر از امروز آغاز شد/ محدودیت جذب 3 بازیکن برای لیگ برتری ها

به گزارش خبرنگارمهر، بنابراعلام علی کاظمی دبیراجرایی سازمان لیگ برتر فرصت 15 روزه تیم های لیگ برتربرای جذب بازیکنان جدید از امروز 16 دی ماه آغاز شد و تیمها تا دوم بهمن ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به عقد قرار داد با بازیکنان جدید اقدام کنند .



وی درخصوص شرایط جذب بازیکنان جدید ازسوی تیم های لیگ برتراظهار داشت: تیم هایی که در لیست بازیکنان آنها جای خالی وجود داشته باشد می توانند نسبت به جذب بازیکنان آزاد ، خارجی و نفراتی که در طول نیم فصل اول درهیچ تیم لیگ برتری بازی نکرده باشند اقدام کنند . همچنین جذب بازیکنان لیگ دسته اول برای تیم های لیگ برتربا رعایت شرایط مندرج در آئین نامه بلامانع است.



کاظمی پیرامون برگزاری مسابقات لیگ برتر در روزهای پایانی هفته در نیم فصل دوم تصریح کرد : سازمان لیگ برتر از ابتدای فصل با چنین هدفی به برنامه ریزی مسابقات پرداخت ولی برخی محدودیت ها مانع از این امر شد که تلاش داریم در نیم فصل دوم که با محدودیتی هایی نظیر بازیهای تیم ملی و مناسبت های مذهبی روبرو نیستیم بازیها را در روزهای پایانی هفته برگزارکنیم تا شرایط بهتری را برای حضور تماشاگران در ورزشگاهها فراهم نمائیم .

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