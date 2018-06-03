کشف و ضبط بیش از ۶۰۰ کیلوگرم موادغذایی فاسد در آبادان

جعفر ربیحاوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنفی حساس در طرح سلامت رمضان مورد پایش و بازرسی فنی قرار گرفتند، گفت: به همت کارشناسان بهداشت محیط بیش از ۶۰۰ کیلوگرم موادغذایی شامل مواد پروتئینی، لبنیات، کنسرو، کمپوت و غیره که تاریخ مصرف آنان گذشته و غیرقابل مصرف بودند از چرخه توزیع خارج شد.

وی با اشاره به معرفی متخلفان به مراجع قضایی افزود: در طول اجرای طرح سلامت رمضان تاکنون۵۰ مورد اخطار بحرانی و غیر بحرانی صادر و ۳ واحد صنفی متخلف نیز پلمپ شدند.

ربیحاوی اظهار کرد: در نیمه نخست ماه رمضان بیش از ۶۴۴ مورد عوامل کیفی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی با تجهیزات پرتابل مورد سنجش قرار گرفت؛ ضمن آنکه به ۱۱ مورد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۰ کشوری رسیدگی شد.

مدیرگروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: از مصرف کنندگان می خواهیم تا هنگام تهیه موادغذایی به اطلاعات درج شده بر روی کالا دقت کرده و موارد مشکوک را به سامانه ۱۹۰ معرفی کنند.

ربیحاوی با بیان اینکه طرح سلامت رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، افزود: در این طرح کارشناسان بهداشت محیط نسبت به پایش و کنترل موادغذایی عرضه شده و مراکز و اماکن تهیه و توزیع موادغذایی در تمام ساعات روز و ایام تعطیل اقدام می‌کنند.