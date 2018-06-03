آغاز ماجراهای «دیدی و بودی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن «دیدی و بودی» از این پس به صورت هفتگی در سامانه های فیلیمو، وُدیو، نماوا، آیو، کاناپه و زوم پخش می شود. این اولین مجموعه انیمیشن ایرانی است که به طور همزمان در شبکه های قانونی اینترنتی توزیع می شود. «دیدی و بودی» توسط استدیو سیاه پر تولید شده است و پخش این اثر در ایران بر عهده پلتفرم «وُدیو» و در خارج از ایران بر عهده VIDEOPTH است.

این مجموعه انیمیشنی به اتفاقات روزمره ۲ شخصیت به نام های دیدی و بودی می پردازد.

دیدی در پی ناکامی های مستمر و ورشکستگی، کارگاه متروکه ای را خریداری کرده تا در آنجا کسب و کار جدیدی به راه اندازد و زندگی تازه ای را آغاز کند، اما در بدو ورود به کارگاه متوجه می شود ربات صاحب قبلی کارگاه که بودی نام دارد در آنجا مانده و در تمام این سال ها به تنهایی به زندگی خود ادامه داده است و البته به هیچ عنوان قصد ترک آنجا را ندارد. دیدی نیز چاره ای ندارد جز آنکه زندگی در کنار ربات را انتخاب کند.

عوامل این انیمیشن عبارت هستند از تهیه کنندگان: احسان توسلی زاده، حبیب ابوقداره، تیم کارگردانی: سجاد حضرت قلیزاده، مونا عبداله شاهی، احسان توسلی زاده، نویسنده: مونا عبداله شاهی، آهنگساز: آرمین بهاری، مدیر پروژه: مهدی یزدانی، مدیر فنی: محسن طبسی، سرپرست انیمیت: حامد بهروزی، سرپرست رندر: امیر غلامزاده، سرپرست مدلسازی: آرش انتظامی.