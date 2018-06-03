کاوش در مورد مشکلات اخلاقی پیرامون سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، بحث در مورد مباحث اخلاقی مربوط به سلول های بنیادی سال هاست که مرسوم است اما مطالعه ای جدید در Perspectives in Biology and Medicine به چاپ رسیده که نگاهی عمیق تر به جدیدترین و پیچیده ترین مباحث در این زمینه از جمله فروش مستقیم محصولات و خدمات تست نشده و فروش محصولات تایید نشده از سلول های بنیادی تمرکز کرده است.

این مطالعه که با محوریت اخلاق، سیاست و سلول درمانی های اتولوگ در شماره ۶۱ مجله به چاپ رسیده است محققان به شش آزمایشی پرداخته اند که اثر بالقوه سلول های بنیادی خود بیماران را روی آن ها، سیستم مراقبت جامعه، اعتماد کلی به علم و پزشکی مورد بررسی قرار داده اند.

بسیاری از محققان اخلاق، قانون، پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و علوم سلول های بنیادی در مورد کاربرد سلول های بنیادی در مورد بیماران و عوارض جانبی احتمالی استفاده از این سلول ها نگران هستند.

این نگرانی ها در قالب مباحث اخلاقی پیرامون سلول های بنیادی در سمپوزیومی که با همکاری مرکز اخلاق زیست پزشکی در دانشگاه ملی سنگاپور و انستیتو اخلاق زیستی جان هاپکینز برگزار خواهد شد، ارائه می شود و مبحث جامع تری از آن بوسیله دانشگاه جان هاپکینز در دست انتشار است.

بسیاری از مباحث اخلاقی و قانونی مربوط به استفاده از سلول های بنیادی اتولوگ به صورت بررسی نشده باقی مانده است و محققین برنامه دارند که در این سمپوزیوم خلاهای موجود در پژوهش های سلول های بنیادی را با تمرکز بر استفاده اخلاقی از آن ها پوشش دهند.