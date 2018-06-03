تلاش دانشگاه امیرکبیر برای شناسایی مفاخر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با توجه به سیاستهای گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه علم و فناوری، معاونت امور بینالملل و مدیریت همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سلسله اقداماتی را در راستای حمایت از توسعه برنامههای پژوهش محور و آموزشی اساتید و دانشجویان در نظر گرفته است.
در این راستا کانون همگرایی رویکردهای بینالمللی امیرکبیر (کهربا) با ایجاد بسترهای لازم، فرصتهای مناسب پیشرفت، ترقی و تعالی اندیشههای ناب دانشجویان را با رویکرد همگرایی و همافزایی و پرهیز از پراکندگی در کارها در یک نقطه متمرکز کند تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به جایگاه شایسته نائل کند.
بر این اساس کهربا از تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین فارغالتحصیلان خانواده بزرگ دانشگاه برای عضویت دعوت به عمل میآورد.
این کانون اهدافی چون شناسایی دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مفاخر فعال ایرانی در سطح بینالمللی و تهیه بانک اطلاعاتی و بهروزرسانی، پایش و افزایش بهرهوری مداوم آن، کمک به شرکتهای دانشبنیان دانشگاه را دنبال میکند.
شناسایی آخرین برنامههای حمایت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و فرصتهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی ملی و بین المللی برای اساتید و دانشجویان از دیگر اهداف این کانون است.
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