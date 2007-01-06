فقط با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یارانه سوخت حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی پور محمدی عصر امروز درحاشیه نشست مدیران کل دفاتر اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: قبول دارم فاینانس کار سختی است و ما تلاش زیادی کردیم تا منابع مالی را برای شهرداری ها تهیه کنیم در حالیکه شهرداری ها نتوانستند این منابع را پیدا کنند.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که منظور وی از اهمال دولت های قبلی در تغییر ندادن ساعت کار بانک ها چه بوده است تاکید کرد: اجرای تکالیف درد سر دارد و بعضی مدیران حوصله درد سر نداشتندو حالا ما حاضر شده ایم که تن زیر بار درد سر بدهیم تا مشکل حل شود.

وی در ادامه افزود: حل معضلات ترافیک نیازمند پذیرش مسئولیت و قبول یکسری وظایف است و هر کسی وظایف را می پذیرد باید آمادگی قبول مشکلات را داشته باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه پیشنهاد جلسه مشترک با مجلس در جهت حل مساله تغییر ساعت کار بانک ها پیش از مصوبه مجلس مطرح شده است تاکید کرد: اگر مجلس حاضر به مشورت بود مصوبه جدید خود را مطرح نمی کرد در حالیکه گزارش دولت حکایت از کاهش ترافیک،کاهش مصرف سوخت، و بهبود وضعیت هوا داشت.

وی با اذعان به مشکلات پیش آمده برای مردم با تغییر ساعت کار بانک ها گفت: باید سازو کاری را اندیشید که در کنار مزایای استفاده از این طرح مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.

وزیر کشور در خصوص اختصاص نیافتن بودجه تبصره 13 به بخش حمل و نقل تهران و سایر شهرها افزود: اگر امروز 10 برابر پول را به شهرداری بدهیم هم نمی توانند کاری انجام دهند زیرا این کار نیازمند سرمایه گذاری است و ترافیک راه حل مشخص و شناخته شده ای دارد که ایجاد زیر ساخت؛ تهیه ناوگان حمل و نقل عمومی و مقررات ترافیکی است که باید در کنار هم جمع شود تا به نتیجه برسد.

وی اختلافات بین شهرداری و دولت را در زمینه ترافیک در حد اختلاف سلیقه دانست و تاکید کرد: برخی اختلاف سلیقه ها در این زمینه وجود دارد ولی این مشکل را نمی توان با جنگ و مباحثه و بگو مگو حل کرد و باید همه در کنار هم برای حل مشکل تلاش کنیم.

پور محمدی در ادامه گفت: چرخه اقتصادی کشور بر اساس خوردوسازی است و صدها هزار نفر در این طریق ارتزاق می کنند و هزاران میلیارد تومان در این صنعت چرخه مالی وجود دارد و نمی توان به این سادگی این چرخه را منحل کرد.

وی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نیز تصریح کرد: در برنامه بودجه سال 86 که در لایحه ای به جای تبصره 13 پیشنهاد شده است مدل های مختلفی در این جهت طرح ریزی شده است.

وزیر کشور محدود کردن میزان مصرف تا سقف مشخص را یکی از راهکارهای دولت در جهت هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و افزود: تا میزانی مصرف سوخت آزاد خواهد بود و بعد از این میزان در بخش های مختلف مصرف کنندگان باید قیمت واقعی را بپردازند.

وی ساماندهی مسافربرهای شخصی را نیز در دستور کار دولت اعلام کرد و تاکید کرد: سعی داریم همه را زیر پوشش در آوریم و در صورت سهمیه بندی باید سهمیه این خودروها که بخشی از حمل و نقل را در اختیار دارند مشخص شود.