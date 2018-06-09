پارس جنوبی، تیمی که بازیکنانش به تاراج رفتند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پارس جنوبی جم که سالهای زیادی هم از قدمت آن نمی‌گذرد، فصل گذشته برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه کرد و فراتر از انتظار هم در این مسابقات نتیجه گرفت. این تیم هفته هایی صدر جدول را در اختیار داشت و در نهایت هم با ایستادن روی پله پنجم جدول به کارش خاتمه داد. پارس جنوبی یکی از معدود تیم‌هایی بود که در جریان مسابقات فصل هفدهم تغییری در سطوح مدیریتی و فنی نداشت و با همان مدیر و مربی که فصل را آغاز کرده بود به پایان رساند.

بازی‌های درخور تحسین این تیم در لیگ برتر اما شاید برای آینده این تیم خیلی خوشایند نبوده باشد. چرا که درخشش بازیکنان آن باعث شد تا دیگر تیم های لیگ برتری تور نقل و انتقالاتی شان را بر سر بازیکنان این تیم پهن نمایند.

در حالی که فصل نقل و انتقالات آغاز شده و اغلب تیم ها نیز فعالیت های خود را در آشفته بازار نقل و انتقالات آغاز کرده اند، تیم پارس جنوبی جم فقط بازیکن خروجی داشته و بازیکنان تاثیر گذار آن یا قطعا جدا شده و یا در شرف جدایی از این تیم هستند.

محسن فروزان دروازه بان باتجربه و تاثیر گذار این تیم به تراکتورسازی پیوست و محمد طیبی مدافع میانی آنها هم همچون فروزان دیگر بازیکن تیم تارتار بود که در لیگ هجدهم با پیراهن تراکتورسازی به میدان می رود. فرشاد محمدی مهر مدافع-هافبک سمت راست آنها نیمه شب گذشته پای قرارداد استقلال را امضا کرد و احتمال این که میثم تیموری مدافع چپ آنها هم امشب در همین مسیر قرار بگیرد زیاد است.

ابراهیم صالحی یکی از هافبک های خوب تیم پارس جنوبی که از اولین بازیکنان جدا شده این تیم بود به تیم سپاهان پیوست تا فصل آینده شاگرد امیر قلعه نویی باشد. همچنین علی دشتی هم راهی سایپا شد. جدایی دو سه بازیکن دیگر این تیم هم تقریبا قطعی است و تنها مانده مشخص شدن تیم جدید آنها. از جمله آن بازیکنان می توان به امید سینک مهاجم دو رگه ایرانی-هندی تیم جم اشاره کرد.

فصل نقل و انتقالات تا امروز برای پارس جنوبی خوشایند نبوده و اغلب بازیکنان خوب و تاثیر گذار این تیم در فصل گذشته توسط تیم های توانمندتر به تاراج رفتند تا دست تارتار خالی مانده باشد. تارتار شبها و روزهای سختی برای تکمیل کردن تیم ناقص شده اش پیش رو دارد. شرایط اقلیمی و جغرافیای شهر کوچک جم باعث می شود تا این تیم برای ستاره های لیگ برتر در اولویتهای پایانی قرار بگیرد و تنها مبالغ بالای قرارداد می تواند بازیکنانی را مجاب به امضای قرارداد با این تیم نماید که آن هم با توجه به شرایط مالی این تیم قدری سخت است.

اگر مدیران باشگاه پارس جم نتوانند بار خود را در فصل نقل و انتقالات ببندند شاید در لیگ هجدهم به یکی از کاندیداهای بازگشت به لیگ دسته اول تبدیل شوند و این خطری است که این تیم را تهدید می کند.