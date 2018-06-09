نقدی بر انتصابات هیئت فوتبال استان البرز

خبرگزاری مهر - گروه استانها، هومن ناظمی: بیشک فوتبال از رشتههای پرطرفدار در استان البرز است و همه فوتبالیها انتظار دارند تا اتفاقات خوشایند برای این رشته ورزشی رقم بخورد.
چندهفتهای است رئیس جدید هیئت فوتبال استان البرز انتصاباتی را در مجموعه هیئت فوتبال انجام داده است که خبری از استفاده از نیروهای جوان و البته فوتبالی به گوش نمیرسد.
یکی از بخشهای مهم فوتبال البرز داوری است که چند سالی حسین خانبان داور پیشکسوت فوتبال در این کمیته رفتوآمد داشته و حالا پس از مدتی کوتاه و حضور در سرپرستی دپارتمان کمیته مسابقات بار دیگر با حکم منصور بیک وردی به این کمیته برگشته است و حال سؤال این است آیا بهتر نبود در این کمیته از دیگر افراد متخصص استفاده میشد؟
داوری مسابقات فوتبال استان البرز در چند سال اخیر حواشی فراوانی داشته است که نیاز است توجه فراوانی به آن شود، نائب رئیسی هیئت هم چند سالی بر عهده بهروز یمینی سپردهشده بود و در چند سال حضور او، شاهد تلاشهای این پیشکسوت در فوتبال البرز بودیم ولی در انتخابی عجیب مصطفی سیرایی عضو سابق شورای شهر به این سمت ابقا شد که نشان میدهد پای علاقهمندان به حوزه مدیریت شهری و سیاست هم به فوتبال البرز بازشده است.
بازگشت مسلم ناصر خاکی هم اتفاق جدیدی برای هیئت فوتبال نیست و او درگذشته هم در کنار مجموعه بوده است.
ولی باید به این نکته هم اشاره کرد حضور محمد حشمتی در سمت دبیری هیئت یکی از انتخابهای قابلستایش متولی فوتبال البرز بوده است و امیدواریم در دیگر کمیتهها ازجمله مسابقات، فوتسال و روابط عمومی شاهد انتصابات خوبی از سوی رئیس هیئت فوتبال البرز باشیم.
