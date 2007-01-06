رایزنی وزیران خارجه عربستان و فرانسه درباره مسائل خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (سپا)، "سعود الفیصل" وزیر خارجه عربستان در پایان این نشست با قرائت بیانیه ای گفت: دیدار "فیلیپ دوست بلازی" وزیر خارجه فرانسه از ریاض در راستای هماهنگی و رایزنی مستمر بین شاه عربستان و رئیس جمهوری فرانسه درباره مسائل مورد اهمیت وطرف صورت می گیرد.

وی با مثبت و ثمربخش خواندن نشست خود با بلازی گفت: دیدگاههای دوطرف درباره مسائل مورد بررسی اگر نگویم همسان است دستکم مشابه می باشد.

سعود الفیصل با اشاره به استقبال عربستان ازبرگزاری اجلاس اقتصادی موسوم به "پاریس 3" برای کمک اقتصادی و مالی به لبنان و ادامه تلاش کشورش برای موفقیت این اجلاس گفت: مهم است که (طیف های مختلف لبنان) به یک چارچوب وفاق ملی برای حل بحران کنونی این کشور دست یابند تا اجلاس بتواند به اهداف خود دست یابد.

وی بار دیگرخواستار پاسخ مثبت طیف های سیاسی لبنان به طرح اخیر "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب درخصوص حل بحران سیاسی این کشور شد که به گفته وی مناسبترین راه حل توافقی در سایه شرایط کنونی به شمار می رود.

وزیر خارجه عربستان افزود: ما موضوع پرونده هسته ای در منطقه و خطرات آن بر اوضاع منطقه را بویژه با توجه به بحران های متعدد کنونی این منطقه بحث و بررسی کردیم و درخصوص ضرورت خالی شدن منطقه از سلاح های کشتار جمعی و تحقق این هدف از طریق گفتگو و راه حل های دیپلماتیک اتفاق نظر داریم.

سعود الفیصل گفت: جا دارد در این زمینه تاکید کنم که تعامل جدی و همه جانبه با این پرونده نباید اسرائیل را ازهرگونه تلاش یا تدابیر بین المللی (در این زمینه) مستثنی نکند.

وی درباره عراق گفت: ما درخصوص اهمیت برقراری امنیت و ثبات در عراق اتفاق نظر داریم و از هرگونه تلاش برای تحقق آشتی ملی و ضمانت مشارکت همه اقشار و طوایف ملت عراق در روند سیاسی کنونی این کشور حمایت می کنیم زیرا این امر به برقراری ثبات عراق کمک کرده و از استقلال، حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و سلامت منطقه ای آن حفاظت می کند.

وزیرخارجه عربستان ازحملات اسرائیل به مناطق خودگردان فلسطین همزمان با تلاش برای احیای دوباره روند صلح انتقاد و بر اهمیت وحدت و یکپارچگی ملت فلسطین بار دیگر تاکید کرد.

از سوی دیگر، وزیر خارجه فرانسه با اشاره به اینکه بهترین راههای کمک به لبنان و دولت این کشور ومشارکت در حل مشکلات کنونی لبنان را با همتای عربستانی خود بررسی کرده است، بر تمایل فراوان کشورش برای موفقیت اجلاس پاریس 3تاکید کرد.

وی دیدگاههای فرانسه و عربستان درباره عراق وضرورت امنیت و ثبات و بازسازی این کشور را همسان دانست.

بلازی درباره موضوع هسته ای ایران گفت: ایران باید مطالبات بین المللی درخصوص این پرونده را برآورده کرده و نقش مثبتی را ایفا کند و آنچه را که جامعه بین المللی از این کشور خواسته است، درک کند.

وی همچنین بر ضرورت التزام اسرائیل به تعهدات اخیر خود با تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد.