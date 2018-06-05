طراحی کیت کاربردی تست سلامت آب توسط یک استارتاپ ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، رفع نگرانی عمومی و ایجاد حس اطمینان از سلامت آب آشامیدنی یکی از مسائل مهمی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا یک تیم تحقیقاتی در قالب تیمی استارتاپی در صدد بر آمدند تا کیتی چندکاره برای تست سلامت آب طراحی کنند.

تیم استارتاپی «پاکاب» در رابطه با سلامت و کیفیت آب، یک حسگر ارزان و دقیق و سریع با کاربرد آسان و بدون نیاز به تخصص و آموزش را طراحی کردند؛ این تیم در حال ساخت نمونه اولیه، رصد بازار و شناخت دقیق مشتریان و خواسته های آنان است.

احسان قنبری در مقطع دکتری رشته نانوفیزیک دانشگاه کاشان، حسن متقی در مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه از دانشگاه اصفهان، حسین خجسته در مقطع دکتری رشته نانوشیمی از دانشگاه کاشان، پگاه رضایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه کاشان و روح الله شاکرنژاد در مقطع دکتری رشته فیزیک از دانشگاه کاشان اعضای تیم «پاکاب» هستند.

نیاز روز افزون به کنترل کیفیت آب

قنبری یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی به خبرنگار مهر گفت: امروزه به دلیل کاهش شدید منابع آبی، کشاورزی و آشامیدنی در کشور و جهان نیاز روز افزونی برای ارائه روش ها و تجهیزاتی جهت کنترل کیفیت و خواص آب در مدت زمان کوتاه احساس می شود. توسعه رسانه ها و شبکه های اجتماعی باعث ترویج سریع اخبار و گاه شایعاتی درباره آلودگی منابع آب آشامیدنی در سطح جامعه می شود که نیاز به ایجاد حس اطمینان و رفع نگرانی را ایجاد می کند.

وی افزود: هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و یا جنگ که به هر دلیل آب قابل اطمینان در دسترس نیست نیاز به روشی ساده و عمومی برای حصول اطمینان از سلامت نسبی منابع آب در دسترس احساس می شود.

این محقق خاطر نشان کرد: با توجه به گسترش تکنولوژی، نیاز است که روش های آنالیز نیز همگام با تکنولوژی جهت کاهش قیمت، افزایش سرعت، افزایش دقت گسترش یابند. گروه تحقیقاتی پاکاب با ارائه روشی سریع و آسان توانسته یک کیت کنترل کیفیت آب را ارائه می کند.

وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی ریزجریان جهت انتقال نمونه به محل شناسایی، استفاده از نانوذرات جهت آشکارسازی و افزایش حساسیت، قیمت پائین حسگر، سرعت بالای آنالیز، کاربرد آسان و عدم نیاز به آموزش و دانش تخصصی، قابلیت کمی سازی داده ها با استفاده از گوشی تلفن هوشمند، طراحی الگوی متقارن جهت آنالیز هم زمان چندین گونه در نمونه آب از جمله مزایای این طرح به شمار می رود.

مکانیزم کنترل کیفیت آب با کیت طراحی شده

به گفته قنبری، در این محصول یک حسگر ساده، ارزان و دقیق بر مبنای ریز جریانه ها در بستر کاغذ برای کنترل کیفیت آب آشامیدنی تهیه شده است. چنین ابزارهایی کاربرد ساده و قیمت تمام شده کمی دارند و تعیین پارامترهای مختلف آب با استفاده از آن به صورت همزمان انجام می شود.

وی عنوان کرد: این محصول تاکنون توسط گروه پاکاب به صورت یک کیت تشخیص چهار کاربردی تهیه شده است و با ادامه تحقیقات قابلیت ها و کاربردهای آن به مرور افزایش خواهد یافت.

این محقق خاطر نشان کرد: مشتریان این محصول در حالت کلی تمام کسانی هستند که نگران سلامتی آب مصرفی خود هستند خصوصا مادران دارای فرزند کوچک که نگران سلامت فرزند خود هستند مشتریان اصلی محصول ما را تشکیل می دهند.

وی تاکید داشت: ما تلاش می کنیم تا محصول خود را از تمام راه ها مانند فروش اینترنتی، شبکه های بهداشت به دست مشتریان خود برسانیم. درفاز بعدی تلاش ما در راستای شناسایی مواد و گونه های موجود در پساب فاضلاب شرکت ها خواهد بود.