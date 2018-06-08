ابتکار: روز قدس امسال نمایش عظیمی از وحدت مسلمانان خواهد بود

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال با توجه به فجایعی که در سطح منطقه به وقوع پیوست شاهد روز قدس متفاوتی خواهیم بود، اظهار داشت: در جریان راهپیمایی‌های بازگشت که در جمعه های گذشته انجام شد، متاسفانه شاهد جنایت های تکان‌دهنده ای از سوی صهیونیست ها بودیم که مظلومیت مردم فلسطین را بیش از پیش به جهانیان نشان داد.

وی افزود: جنایات صهیونیست ها در حق مردم فلسطین و مصائبی که بر آنها روا شده به قدری آشکار و تکان دهنده بود که امسال اغلب جوامع حامی حقوق بشر و آزادی انسان ها در جهان نیز از با حرکت روز جهانی قدس همراهی خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاست های غلط دولت آمریکا در منطقه و انتقال سفارت از تل آویو به قدس، گفت: حرکت غلط و به دور از فکر ایالات متحده آمریکا در انتقال سفارت خود به بیت المقدس، وجدان عمومی انسان ها را بیدار کرده است. از طرفی بلاتکلیف بودن فرآیند به اصطلاح صلح نیز مصائب بیشتری را بر ملت فلسطین تحمیل کرد.

ابتکار ادامه داد: روز قدس امسال با توجه به مسائل جاری در منطقه و جهان اسلام، بازخوانی خوبی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین خواهد بود و نمایش عظیمی از وحدت مسلمانان نشان داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه رژیم جعلی اسراییل بنیان خود را بر اساس ظلم به ملت مظلوم فلسطین بنا نهاده، تصریح کرد: این وظیفه هر انسان آزاده‌ای است که در مقابل ظلم قیام کرده و از مردم مظلوم فلسطین دفاع کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان گفت: همه شواهد نشان دهنده این است که امسال باید متفاوت تر و پر شور تر از گذشته راهپیمایی روز قدس را برگزار کنیم.