يك جشنواره، سه شهر، چهار روز، 17 كشور و 83 فيلم

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"، در اين نشست، نعمت اللهي دبير اين جشنواره به ارائه اطلاعاتي درباره جشنواره فيلم نفت پرداخت.

به گفته او نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت روز دوشنبه هفته آينده، 24 آذر ماه در مركز فرهنگي شهر اهواز افتتاح مي شود. در مراسم افتتاحيه مسؤولان سينمايي كشور، مسؤولان نفت و مسؤولان استاني شركت خواهند داشت.

نعمت اللهي ادامه داد: داوري ازهمان روز آغاز مي شود و دو سالن سينماي "هلال"(متعلق به هلال احمر) و "نيو سايت"(متعلق به شركت نفت) و يك سينماي روباز در پارك ساحلي(دولت) در كنار رود كارون به علاوه سينماي ويژه داوران، خبرنگاران و ميهمانان ويژه جشنواره فيلمهاي جشنواره را در شهر اهواز به نمايش در مي آورند.

وي افزود: در شهر خرمشهر دو سينماي تازه تأسيس فيلمها را نشان مي دهند و در آبادان نيز فيلمهاي جشنواره در سينماهاي " نفت" و "مهر" به روي پرده مي روند.

دبير اين جشنواره از برنامه هاي ويژه اي براي ميهمانان جشنواره خبر داد كه در اين ميان مي توان به برگزاري تورهاي چغازنبيل، شوش، مسجد سليمان و قديمي ترين چاههاي نفت كشور و نيز شهر شوشتر، تور دريايي چند ساعته در آبادان، ديداري از جزيره مينو، شهر خرمشهر و پالايشگاه نفت آبادان اشاره كرد.

به گفته نعمت اللهي، در چهار شب برگزاري اين جشنواره، چهار ضيافت به ميزباني رييس منطقه نفت خيز جنوب، استاندار خوزستان، رييس جشنواره و وزير نفت برگزار مي شود كه سه ضيافت اول در شهر اهواز و آخرين ضيافت در شهر آبادان خواهد بود.

بنا بر اعلام اين مقام مسؤول در جشنواره بين المللي فيلم نفت، ميهمانان جشنواره روز بيست وهفتم دي ماه از اهواز به آبادان خواهند رفت تا در مراسم اختتاميه شركت كنند.

بنا بر اين اعلام قرار است در مراسم اختتاميه احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت، محمد مهدي حيدريان، معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تني چند از مسؤولان محلي حضور داشته باشند.

نعمت اللهي گفت: با9 داور خارجي و نيز آقاي عزت الله انتظامي و خانم نيكي كريمي از كشورمان براي داوري مسابقه بين الملل دعوت شده است.

به گفته او حدود دويست اثر داخلي به جشنواره رسيده كه حدود 83 اثر آن در جشنواره حضور خواهند داشت كه از اين 83 فيلم، 20 فيلم، بلند و 63 فيلم كوتاه و مستند هستند.

به گفته او فيلمهايي از 17 كشور آلمان، ايتاليا، فرانسه، ژاپن، كره، ونزوئلا، كويت، كانادا، مالزي، انگلستان، آمريكا، آنگولا، ليبي، هلند، كلمبيا، اندونزي و ايران در نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت حضور دارند.

دوبخش اصلي جشنواره امسال "مسابقه" و "چشم انداز" هستند كه در بخش چشم انداز فيلمهايي در بخشهاي مختلف "نفت و گامهاي نخست"، " نفت و دفاع مقدس"، " نفت و توسعه"، " نفت و آتش" ، " فيلمسازان بزرگ و نفت"، "هاليوود و نفت"، و "نفت و نقاشي متحرك" به نمايش در مي آيد.



