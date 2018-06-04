لیست نهایی تیم ملی فوتبال عربستان برای جام جهانی روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، «خوان پیتزی» سرمربی تیم ملی عربستان با خط زدن بازیکنان سرشناسی همچون نواف العابد، محمد الکویکبی، سعید المولد، محمد جحفلی و عساف القرنی، لیست نهایی عربستان برای جام جهانی را به این ترتیب اعلام کرد:

دروازه: یاسر المسیلیم، محمد العویس، عبد الله المعیوف.



دفاع: منصور الحربی، یاسر الشهرانی، أسامة هوساوی، عمر هوساوی، علی البلیهی، محمد البریک.



هافبک: عبد الله عطیف، سلمان الفرج، محمد کنو، عبد الله الخیبری، حسین المقهوی، عبد الملک الخیبری، هتان باهبری، سالم الدوسری، تیسیر الجاسم، یحیی الشهری.



حمله: فهد المولد، مهند عسیری، محمد السهلاوی.

به گزارش خبرنگار مهر، نواف العابد هافبک تیم فوتبال الهلال است که رکورد سریعترین گل فوتبال در جهانی در ثانیه ۲ بازی در جام پادشاهی عربستان را در اختیار داشت؛ رکوردی که البته به خاطر تخلف تیم الهلال در آن مسابقه و تغییر نتیجه آن (سه بر صفر به سود تیم الشعله) لحاظ نشد.