زیبایی را برای شهرمان ارمغان آوردیم

مجله مهر: عکس‌های‌شان از نقاشی کشیدن روی دیوارهای شهر معروفشان کرد. توضیح‌شان برای کار این بود که می‌خواهند ظاهر شهرشان را زیبا کنند. نامشان «بلاد شاپور» است، یک سازمان مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی در دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد. گروه که از اردیبهشت ۹۲ با تکیه به یکدیگر کار را شروع می‌کنند. کارشان فرهنگ‌سازی و انجام برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است. حالا گروه بزرگتر شده و افراد زیادی از اهالی شهر به آن‌ها کمک کرده‌اند تا این گروه در کنار هم با هزینه‌های شخصی خودشان و بدون کمک از نهادی برنامه‌های سازمان را جلو ببرند.

برای اطلاع از فعالیت‌های این سازمان با رضا خردمند یکی از اعضای این سازمان صحبت کردیم و او هم اطلاعاتی درباره کارهای‌شان داد.

همه‌چیز از جمع‌آوری زباله شروع شد

«کار با ایده «رفتگری در طبیعت» شروع شد. بعد از اینکه گروه‌های دیگری را در شهرهای دیگر دیده بودیم که آشغال‌ها را در طبیعت جمع می‌کردند، با چند نفر از دوستان جمع شدیم و به این فکر کردیم که بهتر است خودمان هم چنین کاری را انجام دهیم. آغاز کار با رفتگری در طبیعت شروع شد و پش رفت، اما بعد از آن فکر کردیم که در حوزه‌های دیگر هم ورود کنیم و حتی فرهنگ‌سازی انجام دهیم. در این‌جا بود که سازمان فرهنگی و اجتماعی بلاد شاپور شکل گرفت.»

حتی به فکر ته‌سیگارهای پارک هم هستیم

«هر ماه یا هر دو هفته یک بار همچنان طرح رفتگری در طبیعت را داریم. اما در کنار آن برنامه‌های دیگری اضافه شده‌اند، از جمله آن برگزاری نقاشی برای کودکان بود که باید با موضوع محیط زیست یا دیگر موضوعاتی که امکان فرهنگ‌سازی آن‌ها وجود داشته باشد، نقاشی می‌کشیدند. یکی دیگر از کارهای مداوم گروه کتاب و کتابخوانی است، ایستگاه‌های کتاب، نمایشگاه کتاب و ایستگاه اهدای کتاب از برنامه‌هایی است که داریم. البته درختکاری را هم معمولا داریم.

از کارهای دیگری که انجام دادیم این بود که ظرف‌هایی را به شکل سیگار در پارک جنگی شهر که اتفاقا هم جای شلوغی است، روی نیمکت‌ها نصب کرده بودیم تا ته سیگارها را روی زمین نریزند. از فعالیت‌هایی که هرسال در نظر داریم، ویژه‌برنامه معلولان بهزیستی است. برای آن‌ها جشن می‌گیریم، نمایشگاه آثار دستی خودشان را برپا می‌کنیم و برنامه بازدید از آن‌ها را هم داریم. سعی می‌کنیم این کار را دو سه باری در سال انجام دهیم.»

اساسنامه داریم

«ما یک نهاد کاملا مردمی هستیم و با برنامه‌ریزی درست و شناخت کامل از NGO‌ها کارمان را شروع کردیم. از همان ابتدای کار اساسنامه‌ای را تشکیل داده و حتی آن را ثبت کردیم. مراحل قانونی آن را هم طی کردیم، اما مستقل و مردمی هستیم، از ابتدا تا امروز هم به این شکل بوده‌ایم.

روی پای خودمان ایستادیم

«موردی که درباره تامین بودجه‌های سازمان باید بگویم این است که از روز اول همه هزینه‌ها را خود بچه‌ها پرداخت کرده‌اند. هیچ نهاد یا اداره‌ای در این زمینه از ما حمایت نمی‌کند. البته اداره ارشاد شهرستان با ما همکاری‌هایی را داشته، ولی از سوی دیگر فرماندار با اینکه می‌گوید ۳۲ NGO فعال در شهر وجود دارد و از همه آن‌ها حمایت صورت می‌گیرد، اما در زمان برگزاری همایش ها اصلا از ما که فعال‌ترین NGO شهر هستیم، اصلا دعوت نمی‌کنند و همان‌طور که حمایت مادی نمی‌کنند، حمایت معنوی هم ندارند.

به هر حال از اینکه کارمان دیده شود و دوستانی حمایت کنند، خوشحال می‌شویم اما بعد از این چند سال اصلا چنین اتفاقی نیفتاده،حتی ممکن است به مرور آدم را دلسرد کند. البته همین الان هم ما کار می‌کنیم و برنامه‌ها را انجام می‌دهیم. ولی وقتی حمایتی اتفاق نمی‌افتد و کار هم از طرف دوستان دیده نمی‌شود، دلسرد می‌شویم. نکته این است که شهر ما از ابتدا هم مورد بی‌مهری بوده، بی‌مهری‌هایی هم از طرف مسئول‌های خودش و هم از طرف کسانی که بیرون شهر هستند. البته باید بگویم خودمان هم از ابتدا از این بی مهری‌ها خبر داشتیم و با این آگاهی وارد کار شدیم. در حقیقت کار را برای مردم انجام می‌دهیم و حمایتمان را هم از همان‌ها می‌گیریم.»

مردم ما اهل کتاب‌اند

«با اینکه در شهری زندگی می‌کنیم که از نظر اقتصادی مشکلات زیادی دارد، اماخیلی اهل کتاب هستند و این را هم از تجربه‌ای که بعد از برگزاری نمایشگاه کتاب بدست آوردم، می‌گویم. مردم هم به کارهای ما توجه دارند هم اینکه خیلی حمایت‌های معنوی می‌کنند.»

هم برای مردم هم برای مسئولین فرهنگ‌سازی کردیم

«طی این سال‌هایی که فعالیت داشته‌ایم، باعث شده مردم هم ما را بیشتر بشناسند هم اینکه درباره کارهایی که انجام می‌دهیم، اطلاعات پیدا کنند. سال‌های ۹۲ و ۹۳ که تازه کار را شروع کرده بودیم، اصلا شناختی بین مردم وجود نداشت، اما امروز سازمان می‌تواند بگوید هم روی مردم تاثیر داشته و هم مسئولین ما را ‌شناختند و حتی گروه‌های دیگری هم هستند که کار می‌کنند اما اولین گروهی که فعالیت‌هایی از این دست را چه در میان مردم و چه در مدارس نهادینه کرد، سازمان بلاد شاپور بوده است.

کار ۱۰ساله را در چهار سال انجام دادیم

«شخصا فکر می‌کردم این برنامه در دراز مدت مثلا ۱۰-۱۲ سال جواب بدهد، اما در همین ۳-۴ سال نتیجه خوبی داشته و با اینکه این روند ادامه خواهد داشت، اما در همین مدت هم اتفاق‌های خوبی افتاده که چشم‌انداز ما را برای ادامه کار روشن می‌کند.»

دیوارهای رنگی برای شهر

«زیباسازی شهر را دو ماهی می‌شود که شروع کردیم و این روزها به خاطر ماه رمضان کمی دست نگه داشتیم. اما برنامه داریم روز ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست کار را از سر بگیریم و یکی از خیابان‌های میدان شهر را رنگ کنیم. تا امروز تقریبا ۱۰ دیوار در سطح شهر و میدان را رنگ کرده‌ایم. در این میان دیوارهایی که شخصی بودند را با مالک‌های آن‌ها به توافق رسیدیم، دیوارهای عمومی را هم از شهرداری اجازه داشتیم که کار را انجام دهیم.»