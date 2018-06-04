برنامه های سالگرد ارتحال امام و قیام ۱۵ خرداد در بیرجند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی طی بیانه ای از عموم مردم برای شرکت در برنامه های سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و پنجاه و پنجمین سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است: اینک در ماه پر فیض و برکت رمضان و در آسـتانه بیست ونهمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) وپنجاه و پنجمین سـالگرد قیام خونین یوم الله ۱۵ خرداد که با نام و یاد امام راحل عظیم الشأن گره خورده، مردم شهید پرور و قدرشناس ایران اسلامی و فرزندان برومند حضرت روح الله و وفاداران راستین انقلاب اسلامی با حضور در مراسم بزرگداشت آن یار سفرکرده و تجدید بیعت با آرمان های والای ایشان و انقلاب اسلامی، با شهدا و امام شهیدان پیمان می بندیم که ادامه دهنده راه روشن و پرنورشان باشیم.

این بیانیه می افزاید: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی آحاد و اقشار مختلف مردم وفادار به انقلاب اسلامی، به منظور حضوری پرشور، گسترده وآگاهانه در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد دعوت می کند.

بر اساس این بیانیه ویژه برنامه های بیست ونهمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در شهر بیرجند؛ دوشنبه ۱۴ خردادماه، ساعت ۱۷:۳۰ در محل مدرسه علمیه معصومیه و ساعت ۲۲:۰۰ در محل حسینیه جماران با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین طائب برگزار می شود.

همچنین ویژه برنامه پنجاه وپنجمین سالگرد قیام خونین شهدای ۱۵خرداد در شهر بیرجند سه شنبه ۱۵ خرداد ماه، ساعت ۱۷:۰۰ در محل سه راه اسدی- هیئت ابوالفضلی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین قوامی، امام جمعه پردیسان قم برگزار می شود.