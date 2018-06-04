  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به تداوم وزش باد شدید در تهران گفت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ حسین شهبازی اظهار کرد: پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان دهنده افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی طی امروز( ۱۴ خرداد) است. در برخی ساعات وزش باد موثر با بزرگی ۳ تا ۵ متر بر ثانیه از سمت نواحی جنوبی و جنوب شرقی انتظار می‌رود.

وی تاکید کرد: براساس نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا، طی امروز (۱۴ خرداد) وزش باد در برخی ساعات سبب افزایش موقتی غلظت ذرات موقت خواهد شد.

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه گفت: با برقراری شرایط جوی نسبتا پایدار طی فردا (۱۵ خرداد) بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود و در برخی ساعات وزش باد شدید به بزرگی بالاتر از ۸ متر بر ثانیه پیش‌بینی می‌شود.

شهبازی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی انتظار می‌رود تا فردا(۱۵ خرداد) وزش باد در برخی ساعات، افزایش موقتی غلظت ذرات موقت را به دنبال داشته باشد. همچنین تا فردا دما به طور نسبی افزایش خواهد یافت.

وی در پایان گفت: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص میانگین ۶۱ در شرایط سالم قرار دارد. همچنین شاخص ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران ۶۶ و در شرایط سالم بود.

کد مطلب 4313571
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها